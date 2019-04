Negociación. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, visitó la provincia en febrero y refinanció el saldo de la deuda de 880 millones de pesos en cuatro cuotas a partir de marzo. Sin embargo, el ministro Gattoni dijo que no han cumplido.



A través de diferentes convenios, el Gobierno macrista acordó la devolución del dinero que puso y sigue aportando la provincia en rutas nacionales para sostener las fuentes de trabajo y para que las obras no se paren. Pero la administración de Cambiemos no sólo viene incumpliendo una deuda anterior sino que sigue acumulando saldos en rojo con la 40 Norte y la 149, al punto que hoy el total llega a unos 1.960 millones de pesos, según calculó el secretario de Obras Pública local, Jorge Deiana. El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, quien ha venido entablando reuniones para regularizar la situación, manifestó que seguirán apostando al diálogo aunque volvió a reiterar la posibilidad de tomar acciones legales, aunque señaló que ese escenario es el último.

Vialidad Nacional había acordado el reintegro de 2.200 millones de pesos en cinco cuotas. Las dos primeras fueron canceladas y Deiana explicó que la tercera, correspondiente a diciembre, la terminaron de pagar hace 10 días. Así, indicó que las últimas dos, que vencían en enero y febrero y que suman un total de 880 millones, no han sido abonadas. Gattoni a su vez indicó que en su última visita a la provincia, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, le dijo que no podían hacerse cargo del total y que financiaran la deuda en cuotas de 220 millones de pesos cada una a partir de marzo, cosa que no han cumplido. Por su parte, Deiana explicó que habló esta semana con la administradora de la repartición nacional, Patricia Gutiérrez, quien le manifestó que están esperando que les ingrese plata para hacerle el depósito a San Juan, aunque no hay ninguna fecha prevista.

No es lo único, ya que el secretario de Obras Públicas detalló que la gestión uñaquista siguió destinando fondos a rutas nacionales para no parar los trabajos y sostener la mano de obra, con el compromiso de la devolución de los recursos actualizados a partir del 1 de septiembre de 2018. Desde esa fecha a abril, la provincia viene financiando la ampliación de la Ruta 40 Norte, desde Benavídez hasta Callejón Blanco, con alrededor de 560 millones de pesos, de acuerdo a los cálculos por el pago de certificados de obra que viene embolsando la constructora, explicó Deiana. Además, agregó que el Gobierno sanjuanino seguirá aportando recursos para que no se frene.

La otra obra tiene que ver con la Ruta 149. Un tramo de 21 kilómetros lo hizo la empresa Cartellone y desde septiembre del año pasado, la administración uñaquista destinó 200 millones de pesos. El otro sector, de 13 kilómetros, está a cargo de la constructora Mapal y está en ejecución, en el que la provincia viene desembolsando a la fecha unos 320 millones de pesos, indicó el funcionario. Sobre todos estos aportes, Deiana dijo que el compromiso de la Nación era su reintegro cada 60 días, cosa que no ha pasado. Asimismo, resaltó que los montos dados a conocer son una base, ya que "los valores nominales de hoy pueden estar alterados por la inflación". Por eso, destacó que "lo que estamos pidiendo es que el recurso aportado nos sirva para hacer obras similares en otro momento. Que lo que nos devuelvan sea equivalente, no interés por capital aportado". Por su parte, Gattoni manifestó que "hay una desconsideración muy fuerte del Gobierno nacional con la tolerancia y la predisposición de la gestión provincial. Seguimos aportando fondos, pero incumplen la palabra empeñada y los convenios. Vamos a agotar el diálogo, pero de no mediar, tendremos que tomar las medidas legales correspondientes".

Ruta 40 Sur

A fines de febrero llegó a la provincia el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien participó de la habilitación del tramo de la Ruta 40 Sur, entre Calle 5 y 8, donde está el Estadio del Bicentenario. Por la demora de casi un año, la obra terminó costando 1.075 millones de pesos, casi el doble de lo presupuestado.