De acuerdo al proyecto de presupuesto que armó la administración macrista para 2019, la partida total para el Ministerio de Educación local quedó en rojo. En comparación con los rubros de este año, la caída de recursos llega al seis por ciento. El dato no sólo es preocupante por sí mismo, ya que la inflación proyectada por el propio Gobierno nacional para el próximo período será del 23 por ciento, por lo que las cifras en cada uno de los ítems se verán devaluadas. En la gestión uñaquista están revisando los números y dijeron que intentarán hacerse cargo de la mayoría de los rubros.



A través de planes y programas, la Nación envía recursos a todas las provincias para apuntalar políticas en materia de apoyo escolar, evaluación y mejora educativa y obras edilicias. Se trata de refuerzos para sostener el sistema y para equilibrar las inequidades entre los distintos distritos. En San Juan, lo presupuestado para este año es de 316.702.643 pesos, mientras que para 2019 es de 297.851.722, lo que refleja una reducción del seis por ciento. En el cálculo no se toma en cuenta la partida del Plan Progresar, que en este período se computó dentro del Ministerio de Trabajo de la Nación y para el próximo fue a parar a la cartera educativa.



En el Ministerio de Educación sanjuanino señalaron que la reducción más drástica se da en el punto denominado Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, lo que reflejan los números de los presupuestos: de más de 115 millones de pesos en este año se achicará a casi 7 millones para el próximo. Según las fuentes, dentro de ese rubro se encuentran planes de apoyo como los Centros de Actividades Infantiles (CAI) y Juveniles (CAJ), al igual que el plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (Fines). Se trata de programas que requieren de personal e insumos para el desarrollo de tareas de formación importante para niños, jóvenes y adultos, que las cifras oficiales encienden señales de alerta. En el Ejecutivo local indicaron que intentarán hacer frente a la mayoría de las partidas que sufran bajas.



Entre los principales rubros (ver infografía), hay aumentos y descensos de partidas y una de las más significativas es la llamada Infraestructura y Equipamiento. Entre este período y el que viene, el monto salta de 2,6 a 25,3 millones de pesos, pero las fuentes remarcaron que de este último valor, el componente fuerte no es de origen nacional sino que es un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que figura una imputación de 24,4 millones de pesos. El programa apunta a la construcción y mejoras edilicias de escuelas rurales, con el que la gestión uñaquista encaró la escuela Obispo Zapata de Caucete y la Enrique Larreta en Sarmiento.





En el Gobierno local además indicaron que en otra planilla del presupuesto figuran recursos para infraestructura escolar por un total de 83 millones de pesos para nivel inicial. De ese monto, 43 millones son para escuelas nuevas y el resto, para ampliaciones.



Por otro lado, en el proyecto presupuestario está la partida para el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el cual seguirá congelado (ver recuadro).



El proyecto de presupuesto ya fue presentado por el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, y el mismo será tratado, en primer término, en la Cámara de Diputados. En el macrismo vienen realizando diversas gestiones con los diferentes referentes de cada sector para lograr la aprobación, la cual no estará exenta de un arduo debate.

Un fondo clave, con el mismo importe



Durante la elaboración del presupuesto 2019, trascendió que el Gobierno nacional pretendía darle de baja al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) para que se hicieran cargo las provincias. Finalmente, en el proyecto figura la partida, por lo que la Nación lo costeará nuevamente. Eso sí, los fondos serán los mismos de este año. La imputación para 2019 es de 376.318.747 pesos, lo que representa una suba de tan sólo el 3,34 por ciento con respecto a este año. El Fonid es clave para el salario de los docentes, al punto de que los gremios locales aseguraron que sí o sí alguien tenía que pagarlo. La suma es de 1.210 pesos por cargo, hasta dos cargos y 17 horas de trabajo semanales.

Para obras

83 millones de pesos figuran en el ítem Infraestructura Escolar, en una planilla anexa del presupuesto 2019. La partida apunta a obras nuevas y ampliaciones de escuelas de nivel inicial.