Pese a que la cúpula bloquista llegó a un acuerdo de unidad para el Comité Central, los chispazos continúan entre el sector que encabeza el futuro presidente del partido, Luis Rueda, y postulantes que están ligados a la actual titular Graciela Caselles. Tras las impugnaciones presentadas por ambos bandos en el armado de listas en cada distrito, la Junta Electoral resolvió que ambas líneas deberán reemplazar candidatos: el espacio del titular de la Convención en 14 casos, mientras que 10 en el de Caselles.

Pero eso no es todo, ya que se dieron las renuncias de 112 postulantes ligados a la diputada nacional, las que fueron aceptadas por la autoridad electoral. Según el apoderado de ese grupo, esas bajas son irregulares porque fueron presentadas por los representantes de la lista rival. Por eso, aseguró que apelará ante la Junta partidaria, movida que, según indicó el abogado José Becerra, recaerá en la Juzgado Federal con competencia electoral, que conduce Miguel Gálvez, quién deberá definir si las dimisiones son válidas o no. Así lo indicó el apoderado, quien manifestó que el recurso tiene términos suspensivos, por lo que podría verse demorada la aprobación de las listas por parte de la Junta Electoral, trámite que tiene fecha para el 19 de este mes, de acuerdo al calendario. En cambio, si la apelación es rechazada, las más de 100 renuncias quedarán firmes, lo que representará un escollo duro al tratar de buscar a los reemplazantes de cara a las elecciones previstas para el 29 de este mes. Desde el sector de Rueda indicaron que no hubo irregularidad en la presentación de las renuncias de la lista contraria y que si el espacio rival quiere apelar a ir a la Justicia, está en todo su derecho de hacerlo.

Dichas bajas serán clave, ya que se trata de 112 candidatos en 12 distritos, en la mayoría de los cuales habrá internas. Según indicaron desde los dos sectores, en los distritos en los que no habrá lucha interna serán en Calingasta, Jáchal, Iglesia, Valle Fértil, Capital Centro, Rivadavia, Trinidad, 9 de Julio y Pocito. En al menos ocho (San Martín, Concepción, Rawson, Chimbas, Sarmiento, Albardón, Santa Lucía y Caucete) si perfilan las disputas, mientras que en Desamparados, 25 de mayo, Angaco, Ullum y Zonda puede haber novedades de acuerdo que, al cierre de esta edición, no estaban confirmadas. El plazo para presentar acuerdos cierra mañana.

Becerra cuestionó que los documentos que confirman las renuncias "hayan sido presentados por los apoderados de la otra lista, ya que yo no puedo ir a dar de baja a un candidato del espacio contrario con solo presentar una ficha". Por su parte, el apoderado de la línea de Rueda, Alejandro Genest, indicó que esas presentaciones se hicieron porque fue información que llegó a los comités departamentales, la que fue acercada a la Junta Electoral del partido.