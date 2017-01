Tal cual había adelantado este medio, el fiscal Carlos Rodríguez le pidió al juez Benedicto Correa que abra la investigación contra la exabogada de Fiscalía de Estado, Dora Monasterio, que está denunciada por no devolver más de 3 mil expedientes judiciales. Pero no sólo eso, ya que el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que sea indagada. En principio, la profesional está en la mira por la retención indebida de las causas.



Hasta el 30 de octubre de 2013, Monasterio se desempeñó en el área especializada de Fiscalía de Estado en tramitar juicios ejecutivos para el cobro de créditos fiscales, por ejemplo, las deudas en Rentas de los contribuyentes. Según fuentes calificadas, tenía asignadas unas 3.200 causas y luego de jubilarse, no devolvió la mayoría de los expedientes a los juzgados de Paz, civiles y el Contencioso Administrativo.



En la denuncia que el organismo encargado de defender el patrimonio de la provincia presentó a fines de diciembre, resalta que con la sustracción y el ocultamiento de las causas, la abogada le está provocando un perjuicio fiscal a las arcas públicas.



Por ese motivo, además de acusarla de retención indebida, no descarta incriminarla con otras figuras delictivas. Sucede que los expedientes fueron reasignados a otros profesionales de Fiscalía y al no poder contar con ellos, no pueden seguir con los trámites de los juicios. Por lo tanto, estos pueden prescribir y el Estado dejaría de percibir los montos de cada uno de los respectivos procesos.



La presentación ingresó en Fiscalía y quedó en manos de Carlos Rodríguez, quien está de turno en la feria judicial. El fiscal ya hizo el requerimiento de instrucción y entre las medidas que solicitó se encuentra el pedido de indagatoria. Además, solicitó que el juez Benedicto Correa le tome declaraciones testimoniales al personal del organismo.