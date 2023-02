"Si hay que jugar, se juega", destacó el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, en referencia a su casi segura postulación para el sillón municipal de Pocito, en el que ya estuvo por dos períodos. "Lo determinará el gobernador (Sergio Uñac)", indicó cuidando las formas. Además, reveló que el actual jefe comunal, Armando Sánchez, le manifestó que "no tiene intenciones de ir por un segundo mandato" y que "la Junta, que lidera el intendente, apoyaría a (Gerardo) Torrent", el secretario de Hacienda de la provincia que viene trabajando para anotarse. También incluyó en la lista de candidatos peronistas a Néstor Romera y remarcó ayer en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, que "en Pocito hay que ganar y bien".

Aballay es amigo y una persona de extrema confianza de Uñac, quien lo viene acompañando desde la gestión en Pocito y en la provincia, como concejal, diputado, intendente y, ahora, ministro. Se trata de un dirigente con aspiraciones, como casi todos, pero que no tiene problemas en regresar a la Intendencia. "Si nos toca estar, con gusto vamos a estar acompañando el proyecto, poniéndole el pecho a las balas".

Su inminente candidatura para volver a Pocito apunta a tratar de conseguir una victoria lo más abultada posible. El departamento es el cuarto en cantidad de electores (45.838, según el padrón electoral 2021), por lo que un triunfo no sólo servirá para que siga en poder del frente oficialista, sino también para empujar el número global en la postulación de Uñac como gobernador. Además, la tierra pocitana tiene un peso simbólico, ya que fue el trampolín político del actual mandatario provincial.

"La gestión de Uñac genera un plus, porque en los distritos se ven numerosas obras".

Un dirigente apeló a un refrán popular y calificó a Pocito como la "joya de la abuela", cuyo actual jefe comunal viene enfrentando cuestionamientos de los vecinos en su gestión. En ese sentido, Aballay dijo que, "sin ánimo de criticar, entiendo que habría que puntualizar los servicios. No es deficiente y se puede mejorar un poco". Justamente, la prestación de servicios es uno de los reclamos a Sánchez, quien tuvo que enfrentar, además de la pandemia, como todos los intendentes, los daños ocasionados por el terremoto de enero de 2021 y las inundaciones por las lluvias, además de que debió sobrellevar internas.

Si Sánchez no juega, el frente oficialista corre el riesgo de que su nivel de votos, cualquiera que sea, se termine fugando a otro espacio. Por eso, el ministro de Desarrollo Humano reconoció que, además de que el jefe comunal le dijera que no tiene intenciones, de que el apoyo de este y su estructura "sería a Torrent, algo me ha manifestado el intendente". Así, Aballay resaltó que el secretario de Hacienda "tiene que jugar, por supuesto. Tiene intenciones y hace tiempo ha manifestado su voluntad de proponerse ante los vecinos. Creo que va a generar una expectativa importante en el electorado".

No fue lo único, ya que indicó que la otra opción justicialista es el médico Néstor Romera, "quien es parte de la Junta y también ha manifestado su voluntad de participar". En 2019, Romera jugó para el entonces Frente Con Vos, que lideró Marcelo Orrego. Tras quedar en segundo lugar, pegó la vuelta al peronismo.

El titular de la cartera social de la provincia incluyó entre los aspirantes del frente San Juan por Todos al bloquismo (que lleva como candidato al concejal Mario Gaitán) y al giojismo, en el que viene trabajando Daniel Salvadó.

En Unidos por San Juan, ex Juntos por el Cambio, los que están en carrera, por ahora, son Víctor Maldonado y la concejal Belén Barboza.