El gremio de UPCN, que conduce José "Pepe" Villa, dio un paso más para ser incluido en la paritaria dentro del municipio de Rawson. Si bien existe una resolución judicial que ordena a la comuna a sumar a la Unión Personal Civil de la Nación en la negociación salarial, desde el sindicato entienden que no hubo avances, por lo que, según manifestaron, pidieron a la Justicia que se aplique una multa diaria "a todo funcionario municipal que por acción y omisión no realice los actos pertinente para que se aplique la sentencia". Desde el sindicato como desde el municipio, indicaron que el planteo gremial tiene un único destinatario, el Concejo Deliberante que conduce Juan Carlos Salvadó. Es que las partes manifiestan que el ejecutivo municipal, a cargo de Rubén García, no es responsable porque giró las actuaciones al cuerpo deliberativo para que se cumpla con el mandato judicial y, hasta el momento, no se han mostrado avances. Según entienden, el peso recae sobre los concejales porque debe ser modificada la ordenanza que establece que el único gremio que puede participar de la negociación salarial es el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM).

La presentación judicial solicitando la aplicación de una multa diaria, denominada astreintes, fue confirmada por el abogado de UPCN, Malco Tejada. El profesional explicó que el pedido gremial se basa "luego de tomar conocimiento que el asesor letrado del municipio emitió una recomendación al Concejo Deliberante para que se realicen los cambios a la ordenanza, en virtud de la resolución judicial de primera y segunda instancia, cambios que hasta el momento no se han llevado a cabo". Cabe recordar que el pedido de UPCN surgió de un conflicto interno entre el municipio de Rawson y el gremio SUOEM, del que participó Salvadó. Este último tiene un excelente vínculo con SUOEM, al punto de que en noviembre del año pasado convocó al sindicato a una reunión para discutir el organigrama y la recategorización del personal cuando el jefe comunal se estaba recuperando de una operación del corazón. La movida del presidente del Concejo fue frenada tras la presentación de un amparo de UPCN, la que fue acompañada con una cautelar para suspender la paritaria hasta que le den participación. El titular del Cuarto Juzgado Laboral, Federico Soria, resolvió a favor de UPCN, fallo que fue respaldado en marzo por la Sala II de la Cámara Laboral. Por lo que la demora en el cuerpo deliberativo lleva al menos un mes. En su decisión, Soria ordenó a Rawson "a dar participación a UPCN en relación a las negociaciones paritarias, dictando los instrumentos legales de rigor".

Consultado el asesor letrado de la comuna, Pablo Manzur, sobre el pedido de multa de UPCN, dijo que "es un planeo ajeno al ejecutivo municipal porque este no puede dictar una ordenanza". Así apuntó al cuerpo deliberativo al manifestar que "es un tema que debieron tratar y resolver lo más pronto posible porque si generan una aplicación de astreintes a la municipalidad, no lo paga el Concejo sino el ejecutivo y en ese caso los ediles estarían incurriendo en un perjuicio fiscal", incluso, también planteo una posible desobediencia a una orden judicial.

El planteo judicial de UPCN se da en el marco de una conciliación obligatoria que Trabajo dictó entre el gremio y la comuna, conciliación que hoy tendrá un nuevo capítulo (ver recuadro).

CLAVES DEL CONFLICTO

Medida de fuerza

A fines del 2021, Rawson convocó a SUOEM para discutir temas inherentes a la paritaria. Ante el llamado, UPCN fue a la Justicia para ser parte de la negociación, lo que derivó en el enojo del sindicato municipal, que llevó adelante un paro.

Fallo

A fines de diciembre, el titular del Cuarto Juzgado Laboral, Federico Soria, resolvió a favor de UPCN y obligó al municipio a incluirlo en la paritaria municipal. Sobre el paro de SUOEM, fue declarado ilegal y el municipio descontó los días nos trabajados.

Segundo fallo

Tras una queja de SUOEM, la Sala II de la Cámara Laboral confirmó el fallo de primera instancia. La sentencia se dictó a principio de marzo por lo que quedó confirmado que UPCN debe participar de la negociación salarial, cambio que el Concejo no aplica.

Se reanuda la conciliación obligatoria

El municipio de Rawson y SUOEM tendrán una nueva reunión en la Subsecretaría de Trabajo, luego del cuarto intermedio que la entidad laboral dictó en febrero. Según había quedado previsto en ese momento, las autoridades municipales deberán presentar hoy un análisis exhaustivo sobre todo el personal del municipio, la tarea que cumple cada trabajador y en qué categoría. Es que, en la audiencia de febrero, la comuna que conduce Rubén García había ofrecido llevar adelante, este año, una serie de concursos para cubrir cargos vacantes dentro de la comuna. En total, más de 100 puestos distribuidos en distintas categorías, para un universo global de 263 lugares que no están ocupados. Si bien en el municipio veían que era una buena propuesta ante el reclamo gremial, recibieron una negativa y solicitaron más información, la que será plasmada hoy, según indicaron fuentes comunales.