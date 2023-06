Para ser realmente adjudicatario del programa Suelo Activo, Sueño Cumplido, que busca que personas accedan a un terreno para construir su casa a través de un crédito del IPV, los que salieron sorteados a fines de abril deben cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, figura demostrar tener conformado un grupo familiar y no ser propietario de viviendas, terrenos o inmuebles, pero también aparece contar con fondos suficientes para hacer frente al valor de las cuotas que fijará el programa. De no cumplir con esos parámetros, la persona que salió sorteada no puede acceder al programa, por lo que su carpeta se cae generando una vacante. En base a esos puntos, desde el Instituto Provincial de la Vivienda adelantaron que es un hecho que habrá bajas, por lo que se llevará adelante un nuevo proceso para cubrir el nuevo cupo. Si bien no hay fecha para la nueva oportunidad, se estima que será en julio, ya que, durante este mes, la repartición realizará la evaluación de las 930 familias que fueron sorteadas.

El encargado de confirmar el próximo sorteo fue Marcelo Yornet, titular del IPV, al indicar que "con toda la documentación que están presentado quienes salieron sorteados, desde el área tenemos que analizar cada uno de ellos y determinar quiénes cumplen y quiénes no. En función de eso, sabremos cuántos adjudicatarios vamos a tener". Dicho proceso de análisis, "va a demandar todo el mes", por lo que, "a fines de junio vamos a tener el detalle de cuántas bajas han habido". Lo que aclaró el funcionario es que "seguro que tendremos bajas porque hay quienes se anotan sin cumplir con los requisitos". Incluso, indicó que esa situación se presenta en "cualquier sorteo del IPV", con la diferencia que, en los procesos tradicionales, algunas de las casas que quedan disponibles van destinadas a necesidades sanitarias, como aquellos que son trasplantados, o pasan a ser parte de nuevos sorteos.

Un punto clave que deben cumplir aquellos que fueron sorteados es contar con recursos que superen o sean equivalentes a tres salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM). Hoy, dicha cifra alcanza casi los 264 mil pesos, ya que el Consejo Nacional del Salario fijó 87.987 pesos para cada salario mínimo. El requisito no es menor, ya que el grupo familiar debe contar con aportes suficientes para hacer frente a una cuota destinada al pago del terreno y, luego, adquirir un crédito del IPV para la construcción de su hogar. Además, los fondos que demuestre el grupo familiar no deben superar los 15 SMVM., mientras que el titular debe acreditar una antigüedad laboral mínima de 12 meses, entre otros puntos. El programa Suelo Activo, Sueño cumplido se lanzó en febrero pasado y en dicha oportunidad, desde la repartición, calcularon que el monto de cuota rondaría los 30 mil pesos, valor que debe ser actualizado por la inflación.

Para lanzar el plan, el IPV avanzó con en el desarrollo urbanístico del barrio Valle del Sol, ubicado en Rivadavia y que contiene 930 lotes con servicios. La repartición abrió la convocatoria en el marco de la Fiesta Nacional del Sol (FNS), con gran respuesta de la gente, ya que, al cierre de la inscripción, se anotaron casi 4.200 interesados.

Para informar sobre los requisitos que deben cumplir aquellos que fueron sorteados, desde el IPV llevaron adelante dos reuniones informativas, las que se completaron a mediados de mayo en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán. El análisis de la documentación demandará todo este mes, indicó Yornet.

> Próximas entregas de viviendas

La ejecución de viviendas es uno de los pilares de la gestión uñaquista. A través del IPV, la provincia entregó 2.064 casas durante el 2022 y, para este año, tiene en ejecución poco más de 5.000. Según indicó Marcelo Yornet, el próximo barrio a entregar es el denominado Virgen del Rocío, ubicado en Albardón. Dicho complejo tendrá su día dentro de una semana, el 7. Además, entre el 14 y el 20, se hará la entrega de llaves del barrio Balcón de Ansilta, en Calingasta, que tiene 118 casas, las que fueron sorteadas oportunamente. En ese departamento, también se está construyendo el complejo El Puerto, el que tiene un nivel de ejecución del 30 por ciento y se espera su finalización este 2023 o principios del año que viene. Dicha obra se desarrolla gracias al aporte de Nación, a través del programa Casa Propia.

Requisito

3 Son los salarios mínimos, vitales y móviles que debe acreditar un grupo familiar que fue sorteado para ser adjudicatario de un terreno del complejo Valle del Sol.

Formalización

De cumplir con los requisitos, los adjudicatarios deben firmar un contrato con el IPV, el que les permitirá iniciar el pago del terreno. Completada la obra de urbanización del barrio, el IPV determinará por sorteo el lote que le corresponda a cada grupo familiar.