La Corte de Justicia, a través de su presidente, Guillermo De Sanctis, respondió cuestionamientos que efectuó el intendente de Rivadavia y vicegobernador electo Fabián Martín, referente de Juntos por el Cambio (JxC), quien había criticado, en la previa de la campaña, que el actual Ejecutivo designara a tres de sus funcionarios en el máximo tribunal, entre ellos, al propio cortista. "Es una falta de respeto", resaltó De Sanctis, quien aseguró que "el Gobernador (por Sergio Uñac) no me da órdenes ni funciono con el principio de obediencia debida, al igual que el resto de los ministros". Inclusive, Martín había dicho esta semana que "no queremos militantes políticos en cargos tan importantes", en referencia al concurso de 14 puestos judiciales, dado que "hay que desintoxicar de política a la Justicia". El titular de la Corte remarcó que "al 95 por ciento de los jueces no se les conoce pertenencia, actuación y afiliación política" y salió a marcar la cancha al indicar que, como "estamos recibiendo mensajes, le pido al gobernador electo Marcelo Orrego que nos garanticen el manejo de los fondos autárquicos en cantidad suficiente y razonable" para "ampliar el sistema acusatorio".

De Sanctis lanzó sus definiciones en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, en el que abordó otros temas, como el uso del edificio 9 de Julio para ampliar la estructura edilicia del Poder Judicial y las críticas que hubo al cambio de horario de los empleados judiciales (ver aparte).

Antes de la definición del máximo cargo provincial, Martín había cuestionado la "institucionalidad" de la gestión uñaquista al nombrar entre los cinco miembros de la Corte a tres de sus funcionarios: "El entonces vicegobernador Marcelo Lima, la asesora Letrada de Gobierno Adriana García Nieto, y De Sanctis, que era fiscal de Estado". Además de señalar que "es una falta de respeto" y resaltar su independencia y la de sus colegas, el presidente del máximo tribunal dijo que "está todo bien" con Martín, aunque aprovechó para lanzarle un dardo: "Lo conozco. Ha sabido frecuentar, cuando era jovencito, los pasillos del partido justicialista".

En Radio Sarmiento, el vice electo manifestó esta semana que "el gobierno de Uñac está en retirada y no puede tomar decisiones unilaterales en la elección de jueces y fiscales porque creemos que la Justicia tiene que ser independiente", dado que el Consejo de la Magistratura ha lanzado un concurso para 14 cargos judiciales. Sin dar detalles, expresó que "se habla de nombres con los que corremos el riesgo de que se politicen estos organismos y no me parece que sea positivo". Por eso, expresó que "lo óptimo sería que (las designaciones) fueran por acuerdo o dejarlas para después del 10 de diciembre".

De Sanctis señaló que "no quiero entrar en ese debate. Hay que dirigirse al Consejo de la Magistratura, el cual no integro. Sí puedo decir que el Poder Judicial tiene que seguir con su marcha y garantizamos el acceso a la Justicia igualitaria para todos los sanjuaninos y la tutela judicial efectiva. Para eso, hace falta que el Poder Judicial funcione con los elementos que tiene que tener. No voy a permitir, se lo diré oportunamente a Martín, que den a entender que a me dan instrucciones porque fui fiscal de Estado. Sé donde estoy parado". Además, invitó al vice electo a que, "con una planilla desplegada en una mesa, con los nombres de cada uno de los magistrados, vayamos diciendo qué pertenencias políticas tienen los jueces". Al referirse a la desintoxicación de la política, señaló que "empecemos por hacer un gabinete psicológico para ver dónde está la intoxicación de la política".

Por otro lado, resaltó que se van a incorporar más delitos al sistema acusatorio, como todos los ligados a los crímenes informáticos; que están estudiando la cantidad y que la decisión va a estar "antes de que termine el año". En ese sentido, le pidió a Orrego "que nos garantice la autarquía del Poder Judicial" en cuanto a los recursos. ¿Hay riesgo de reducción de fondos? se le consultó, a lo que contestó: "Estamos recibiendo mensajes políticos. Mi requerimiento es para ampliar sistemas y dar más seguridad a la población. Quiero mantener una charla con el Gobernador y garantizarle que va a tener una Corte que va a garantizar el acceso a la Justicia, la tutela judicial efectiva y la independencia".

TEXTUALES

Guillermo De Sanctis - Pte. de la Corte de Justicia

"Que estén preocupados (en JxC) por los cargos de la Justicia es legítimo. Cualquiera podría pensar que no quieren que metan los de ellos ahora (por el uñaquismo) y quieran meter los de ellos mañana. También es legítimo pensarlo".

"Yo tengo mis ideas políticas: soy justicialista, pero, a la hora de los expedientes, no me siento afectado en mi espíritu y mente en mi independencia e imparcialidad. Hay que ser decente y saber distinguir los ámbitos".

"Le voy a pedir a Orrego que la manguera de oxígeno contenga el oxígeno financiero suficiente. Tonteras no vamos a pedir. Siempre está la posibilidad de discutir, quitarnos y ponernos partidas".

> Estiman utilizar el edificio 9 de Julio a mediados de 2025

Esperanza. De Sanctis dijo que la Ciudad Judicial es irrenunciable.

El presidente de la Corte, Guillermo De Sanctis, explicó que a la empresa que contrató el Gobierno para la consolidación del edificio 9 de Julio le quedan unos seis meses de tareas y que, tras ese plazo, de manera inmediata llamarán a licitación para realizar los trabajos y adecuar las estructuras a los requerimientos del servicio de Justicia. Ese paso demandará un año, por lo que el cortista calculó que podrán utilizarlo y anexarlo al edificio 25 de Mayo a mediados de 2025. Además, adelantó que esta semana "firmaremos con el Poder Ejecutivo el convenio de cesión y afectación del edificio 9 de Julio al Poder Judicial".

La vuelta atrás para el uso de la estructura ubicada en la manzana de Mitre, Aberastain, avenida Ignacio de la Rosa y Jujuy obedeció a que el proyecto de la Ciudad Judicial quedó "dormida" debido a "distintas razones, como el financiamiento y la transición política". Dicho plan contemplaba la construcción de un nuevo complejo en el predio de Scalabrini Ortiz y Sargento Cabral, en Capital, cuya propiedad quedó en manos del Poder Judicial, aseguró De Sanctis. Por eso, destacó que "su concreción es irrenunciable", aunque reconoció que su realización "va a depender de una decisión política del próximo gobierno (encabezado por Marcelo Orrego), con el que queremos tener la mejor relación y conversaremos. Pero también depende del marco nacional porque es una obra cara. El financiamiento sanjuanino no alcanza y no es lo mismo que gane A a que B en el país. O tendremos que conseguir los fondos afuera".

Según explicó el presidente de la Corte, el 9 de Julio consta de 12.300 metros cuadrados cubiertos y, al albergar los anexos Jujuy y Mitre, les quedarán disponibles unos 4.000 metros cuadrados, en los que ubicarán a toda la Justicia de Paz de Capital, primera instancia y Cámara, las salas de audiencias de oralidad y el sistema de gestión asociada para ejecuciones fiscales. "Tenemos 24 edificios alquilados y dejaremos de alquilar nueve", indicó De Sanctis, quien agregó que el edificio 25 de Mayo quedará en su totalidad para el sistema penal.

> Cambio de horario: dura respuesta al titular del gremio

El presidente de la Corte aprovechó para responder con dureza al titular de la Unión Judicial, Sebastián López, quien había indicado que el gremio no estaba al tanto del cambio de horario que estableció el Poder Judicial a partir de septiembre. De Sanctis indicó que "el secretario general del sindicato lo sabía desde un principio. Cuento que el diálogo ocurrió en mi despacho en más de una oportunidad". Incluso, agregó: "Es más, en un principio, yo pensaba un cambio de 8 a 14". En ese marco, cuestionó al líder de los judiciales por lanzar una encuesta entre los trabajadores después de que la Corte tomó la decisión de aplicar el cambio. De Sanctis dijo que "¿por qué no hizo una encuesta antes? Y si la mayoría no está de acuerdo, bueno, uno no es tan obtuso. Pero él dijo que la mayoría lo aprobaba. No fue un anuncio informal como se dijo por ahí. Si él no lo dijo y ahora venimos con la sobreactuación de la encuesta, la hubiera hecho antes".

En una acordada que se firmó durante la semana, la Corte definió que, desde el 1 de septiembre, el horario laboral del Poder Judicial será de 7.30 a 13.30, esto es, media hora más tarde que el horario habitual. El cambio generó malestar dentro de los trabajadores judiciales, al punto que la Unión Judicial realizó una encuesta en la que la mayoría planteaba su descontento. De Sanctis reconoció que el gremio hizo una presentación para que "se revean cuestiones particulares", algo que "es muy difícil que eso se pueda hacer", porque la decisión "es para todos por igual", aunque dijo que en los organismos se tienen en cuenta casos puntuales.