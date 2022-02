El intendente de Rawson, Rubén García, confirmó que otorgará un aumento a los empleados de planta permanente por fuera del convenio salarial vigente. La suba es del 12 por ciento para todas las categorías, la que se cobrará con el sueldo de este mes y es a cuenta de futuros incrementos. A modo de ejemplo, un trabajador de la categoría J, que en febrero iba a percibir 36.300 pesos más adicionales, ahora embolsará 40.656 pesos más sus adicionales. Es la segunda vez que el jefe comunal lleva adelante la medida, ya que la primera había sido el año pasado. No es lo único, ya que dispuso un aumento del 20 por ciento para el personal contratado a partir de marzo.

El municipio destinará casi $11 millones por mes por los aumentos a todo el personal.

La decisión del intendente se da luego del conflicto que mantiene con el gremio municipal SUOEM, el cual hizo un paro de tres días después de que el sindicato UPCN presentara un amparo para poder participar de la paritaria en la que se discutirá el organigrama y la recategorización del personal, a lo que la Justicia le hizo lugar y frenó la instancia de negociación (Ver recuadro). García dijo que el aumento "no tiene nada que ver" con esa disputa, sino que "es un reconocimiento porque el trabajador se lo merece. Si bien en diciembre algunos tuvieron una actitud que no correspondía con lo que el vecino se merece, tienen un trabajo bastante difícil en lo que son los servicios, la administración y la asistencia social. Con la inflación interanual que existe, los sueldos hoy son bastante bajos. La intención es tratar de ir superando la inflación interanual". En ese marco, es un incentivo laboral, teniendo en cuenta que la principal crítica de los vecinos apunta a la recolección de residuos. Por otro lado, García no se privó de lanzar un dardo al gremio municipal al señalar que, "por ahí, no está en la línea de dialogar en cómo le podemos mejorar la calidad de vida a los empleados".

La medida beneficia a 1.100 agentes de planta permanente y a 250 contratados.

A diferencia de la mayoría de los municipios, que van en sintonía con el régimen salarial que implementa la provincia, el tema de los sueldos en Rawson se basa en un convenio que está atado a la definición del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), el cual se sella a nivel nacional. A manera ilustrativa, el SMVM en febrero llegó a los 33.000 pesos, por lo que, según el convenio, un trabajador de categoría J alcanzó los 36.300 pesos más sus adicionales. Ese último monto, en comparación con el mismo mes del año pasado, representó una suba del 52,7 por ciento, en línea con la inflación interanual.

No obstante, con el aumento del 12 por ciento extra, el salario del municipal de esa categoría trepará a 40.656 pesos más adicionales, lo que significa un incremento del 71,1 por ciento con respecto a febrero de 2021. La suba del 12 por ciento impactará a todas las categorías, dijo el jefe comunal, y beneficiará a unos 1.100 empleados de planta permanente. De esa manera, para el municipio representa un crecimiento en el costo mensual de alrededor de 9.800.000 pesos. García aclaró que, "cuando el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil establezca un aumento, esto que hemos dado a cuenta se absorbe. Si la suba es mayor, compensamos la diferencia. En cambio, si es menor, la dejamos a cuenta de futuros incrementos".

El intendente señaló que también dispuso un alza en el monto para los contratados. La cifra fue del 20 por ciento, la que regirá desde marzo y llega a 250 personas. Así, hay personal que pasará de 23.600 a 28.300 pesos, mientras que los que prestan servicios profesionales subirán de 31.000 a 37.200 pesos. Así, la erogación mensual en ese rubro implica para la comuna cerca de un millón de pesos por mes.

Conflicto gremial

Rawson y SUOEM mantienen serias diferencias, al punto que, luego de un paro, el cual fue declarado ilegal, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, la que rige hasta que las partes vuelvan a reunirse el 27 de abril. En el último encuentro del lunes pasado, desde la gestión de Rubén García le ofrecieron al sindicato lanzar este año un concurso de antecedentes y oposición para ocupar cargos vacantes en la estructura municipal. El gremio que conduce Antonino D"Amico rechazó la propuesta y, a cambio, le pidió a la comuna que presente en la próxima reunión un estudio detallado de cada una de las funciones y las remuneraciones que tienen los 1.100 trabajadores que se desempeñan en Rawson. Por lo bajo, en el municipio entienden que SUOEM busca "vender" a sus afiliados la posibilidad de una recategorización automática, tal cual se dio en las gestiones anteriores, procedimiento que en la comuna se negaron a implementar al manifestar que, si existe una recategorización, se debe dar a través de un concurso de antecedentes y oposición, tal cual lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por SUOEM.



Interna

La relación entre García y el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó, está rota, luego de que este último convocara a SUOEM a paritarias en dos ocasiones, a espaldas del jefe comunal. Una de ellas se dio mientras estaba internado.

Recambio

La Secretaría que más retocó García es la de Servicios y Ambiente. En marzo del año pasado se fue Jorge Quiroga y entró Ernesto Mestre. En diciembre, ingresó Elías Robert, quien salió de la de Gobierno. El intendente, además, eliminó dos Secretarías.