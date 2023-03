La Sala I de la Cámara Civil rechazó ayer por "deficiente demanda" a la acción declarativa de certeza que habían presentado desde el partido Dignidad Ciudadana para que la Justicia se expresara "sobre la posibilidad de que el actual gobernador Sergio Uñac pueda presentarse en los comicios" de este año. Los jueces Abel Soria y Carlos Fernández advirtieron que "en ningún momento se cumple con uno de los requisitos exigidos" del Código Procesal Civil, el cual es identificar "el nombre y domicilio del demandado", en este caso, de Uñac. Así, resaltaron que el cuerpo normativo establece que los magistrados "deben rechazar in límine (sin siquiera analizar la cuestión de fondo) las demandas defectuosas. En este caso, el defecto en la determinación clara y concreta del demandado justifica tal rechazo". Además, remarcaron que "la falencia apuntada es tan grave que impide al tribunal jurisdiccional expedirse en el sentido requerido".

Pese a la resolución, el presidente de Dignidad Ciudadana, Gustavo Fernández, manifestó a través de un comunicado que "seguiremos avanzando hasta agotar todas las instancias judiciales" y , a su entender, habló de "denegación de Justicia". El planteo ya había tenido un rechazo de la jueza Civil Vilma Balmaceda.

En el principal frente opositor consideran que Uñac va por su tercer mandato, ya que le cuentan su paso como vice de 2011 a 2015, por lo que señalan que no puede presentarse en esta contienda. En el oficialismo, a su vez, remarcan que los puestos de gobernador y vice no son equiparables, al punto de que no lo hace la propia Constitución provincial.