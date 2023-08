En una paritaria docente siempre puede haber novedades hasta último momento, tal cual ocurrió este martes. Cuando todo hacía indicar que no iba a haber inconvenientes y el acuerdo salarial entre los gremios y el Ejecutivo se firmaría esta tarde, surgió un inesperado "error" interno en UDAP, el sindicato con mayor cantidad de afiliados.

Patricia Quiroga, secretaria general de Unión Docentes Agremiados Provinciales, habló con la prensa antes de ingresar al enésimo encuentro con los representantes del Gobierno y dio a conocer un supuesto error que derivó en su decisión de rechazar la propuesta y dejar tambaleando el acuerdo.

"Durante el plenario de este martes tuvimos un problemita", fueron las primeras palabras de la sindicalista, quien agregó que "cuando hicimos los mandatos le pregunté a mi adjunto (Damián Ocampo) cómo fueron los cómputos y hubo un rechazo del 60 por ciento entre afiliados y no afiliados. Luego, en la paritaria anterior, contamos la cantidad de afiliados y ellos aceptaron la propuesta oficial, sin embargo hoy decidimos ver si únicamente íbamos a contabilizar a los afiliados o también a los no afiliados. Por amplia mayoría salió tener en cuenta la decisión de los afiliados y nos quedábamos con lo que dijimos en la paritaria, pero después de que votaron se acercó la secretaria gremial hasta nuestra mesa y nos dijo que el dato era erróneo, ya que no habian aceptado los afiliados".

"Quiero creer que hubo un error y que llegaron a destiempo los mandatos, pero igual la secretaria gremial me lo podría haber dicho antes", expresó Patricia Quiroga.

Luego, Quiroga detalló que "estuvimos hasta las 14 en el plenario y finalmente me facultaron para decidir los pasos a seguir, si aceptamos o no la orferta del Gobierno. Ahora tengo que definirlo con el secretariado, pero a pesar de que yo quiero aceptar, no puedo hacerlo por respetar lo que eligieron ellos".

Por último, la dirigente gremial aclaró que "ahora nuestros docentes solo van a recibir nada más que un 15% de aumento al sueldo básico y no en todos los ítems que habíamos logrado. El A 56 y el E 66 quedan como está, pero el ítem nuevo lo hemos perdido pero es lo que los afiliados votaron".

El ítem adicional no remunerativo, bonificable por antigüedad surgió de la reunión del 4 de agosto en la que el Ejecutivo se había comprometido a aplicarlo, pero no había quedado plasmado con cifras en el acuerdo. Surgió ante el pedido de los gremios para recomponer la pirámide salarial, la que consideraron que se encontraba "achatada".

En esa propuesta, la provincia confirmó que habrá un incremento del 15 por ciento en el valor índice a partir de este mes y mejoró los ítems E66, valor remunerativo por antigüedad, y A56, que refleja el estado docente. El primero pasó de los 17.500 pesos actuales a 34.500 pesos, mientras que, el segundo, se definió con montos que van desde los 13.117 pesos hasta los 28.421 pesos, dependiendo de la antigüedad.

Además, se confirmó que el salario mínimo provincial para el maestro de grado con Jornada Simple será de 200 mil pesos por cargo y hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedra, además que se mantiene la cláusula de actualización automática. En esa línea, cuando se produzca un incremento en el valor índice, los ítems subirán en los mismos porcentajes.