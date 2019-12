lEl juez Héctor Rollan, titular del Primer Juzgado Civil, bochó el amparo y la eventual medida cautelar que Buenos Aires Call (ex Sifeme) solicitó para frenar la licitación y la adjudicación del servicio de ambulancias. La decisión del magistrado se dictó el lunes y según indicó el secretario del juzgado, Gustavo Carrizo, hubo un error en la presentación por parte de la empresa, por lo que el rechazo fue in límine; esto es, sin analizar en profundidad el planteo. Es que, de acuerdo al documento, la compañía hizo el reclamo contra una entidad que no es la correcta. El escrito fue dirigido hacia el Ministerio de Salud Pública cuando debió apuntar a la Provincia de San Juan, ya que el primero es una entidad del Poder Ejecutivo. Además, hubo otro motivo: las autoridades judiciales no detectaron "ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta en el proceso de licitación", tal como lo denunció la compañía.

Salud trabaja para que haya un traspaso de agentes a la nueva firma.



El reclamo de Buenos Aires Call en se presentó el viernes, luego de que las autoridades de la cartera sanitaria, a cargo de Alejandra Venerando, confirmaran que no se aceptó el planteo que hizo la firma en sede administrativa, al quedar afuera de la licitación porque no presentó la documentación de la oferta tal como lo solicitaba el pliego.



Con la compañía fuera de competencia, el servicio de ambulancias quedó en manos de Medyc SRL (SMI), lo que representa un cambio trascendente, ya que gracias a renovaciones automáticas del contrato, durante 15 años el servicio estuvo en manos de la ex Sifeme. En la compulsa de precios llamó la atención que, pese a la crisis nacional, Buenos Aires Call hiciera una oferta un 21 por ciento más baja de lo que hoy está facturando, esto es, 116 millones de pesos frente a 147 millones.