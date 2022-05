En el ejecutivo municipal confirmaron que fue un error y sostienen que el mismo fue "involuntario". Además, explicaron que, detectado, activaron los procesos internos para solucionarlo, lo que deberá ocurrir con un cambio en el presupuesto municipal, el que tendrá que ser aprobado nuevamente por el Concejo Deliberante. Fuentes oficiales indicaron que el error no fue menor, ya que desde el área contable de Caucete computaron recursos que el municipio no ha recibido y que tampoco saben si los va a recibir. Se trata de un monto elevado, 60 millones de pesos, provenientes de aportes específicos, del Fondo de Emergencia Municipal (FEM), que administra el Ministerio de Hacienda de la provincia. El fondo es para casos especiales en el que las comunas son asistidas producto de contingencias, por lo que no siempre son distribuidos en partes iguales a las intendencias. Caucete computó la cifra millonaria como si los fuera a percibir e incluso, definió que parte de ese monto irá destinado a la compra de bienes.

Según explicaron fuentes comunales, los cambios son urgentes por lo que no descartaban que sea tratado en la sesión que hoy llevará adelante el Concejo Deliberante. La modificación no debería implicar complicaciones ya que la intendenta Romina Rosas cuenta con mayoría dentro del cuerpo.

El FEM es una herramienta incorporada en la ley de Coparticipación Municipal (Ver Cómo se... ). Un ejemplo claro de su uso es que Hacienda distribuyó 30 millones de pesos para los gastos producto del Censo, ya que, en todos los municipios se abrieron puntos censales y se asignó personal para cubrir tareas que no estaban previstas. Así, se trata de aportes sensibles y que son cuidados celosamente desde el Ejecutivo, al punto que enterados del error caucetero, desde la cartera contable, que conduce Marisa López, dejaron en claro que "los fondos de emergencia no son presupuestables", por una simple razón, "un municipio no puede anticipar cuanto se le va a distribuir porque se trata de un fondo de emergencia".

Lo llamativo es que desde Caucete promovieron un cambio en el presupuesto asignando 60 millones de pesos a ese rubro, estimación que surgió "de acuerdo a bases empíricas", esto es, a lo que la comuna recibió en 2021 y su proyectado para este año. Además, de acuerdo a los considerando de la ordenanza en la que se aprobó la incorporación, la abultada suma se contempló para cubrir "los desequilibrios financieros" ocurridos producto del avance de la inflación, que impactan en el valor de los bienes comprados, y los eventuales desfasajes que puedan ocurrir durante lo que resta del 2022. De acuerdo a los datos oficiales, Caucete, al igual que el resto de los municipios, en el primer trimestre recibió por coparticipación, 67,5 por ciento más fondos que el año pasado, esto es, 16,5 puntos más que la inflación, por lo que deberían contar con recursos.

Desde Caucete apuntaron que el error también arrastró a la jefa comuna, que no estuvo enterada del cambio y que, incluso, promulgó el nuevo presupuesto. Enterada de la situación, Rosas no dudó en hacer un giro y enviar al Concejo un nuevo proyecto, confirmaron las fuentes.

Cómo se compone el FEM

El Fondo de Emergencia Municipal (FEM) tiene como finalidad asistir a las comunas en casos de emergencia financiera, económica, social o institucional. El fondo se constituye con la detracción del cinco por ciento del monto que resulte a su vez de la aplicación del 20 por ciento que le corresponde a las comunas de los impuestos provinciales. Para acceder a estos recursos, los municipios deben presentar una solicitud debidamente fundada, a la vez que deben adherir a la ley de Responsabilidad Fiscal local. Si la totalidad de los recursos no son utilizados durante un ejercicio, los saldos pasan a integrar el fondo de Desarrollo Regional (Fodere).

En la mayoría de los casos, cuando la provincia define distribuir FEM, lo hace con destino específico, esto es, que las comunas deben rendir cuentas al Ministerio de Hacienda. Ocurrió en el caso del terremoto de enero de 2021, cuando los municipios percibieron aportes para asistir con materiales a las familias afectadas.

En el caso del Fodere, tiene como destino el desarrollo económico, productivo, industrial, turístico y urbano. A diferencia del FEM, se integra con la detracción del tres por ciento del monto que a su vez resulte de la aplicación del 14,5 por ciento que le corresponde a las comunas de los impuestos nacionales.

ESTIMACIÓN

De acuerdo al presupuesto para este año, el FEM alcanzará los 1.034 millones de pesos. Al ser un valor que está atado a lo que pueda recibir la provincia por coparticipación federal, no se descarta que la cifra final pueda ser más alta al cierre del

ejercicio.



FECHAS

La ordenanza en la que se incorporó 60 millones de pesos provenientes del FEM fue aprobada el 5 de mayo, mientras que el decreto municipal promulgando el nuevo presupuesto tuvo el Ok cuatro días después. Ahora, tras 10 días, la norma será cambiada.