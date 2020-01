Desde el 6 de este mes, las obras en los dos tramos de la Ruta 40 Sur están paralizadas por problemas contractuales que vienen de arrastre entre Vialidad Nacional y la empresa mendocina Green. A un año y siete meses de iniciados los trabajos, el nivel de avance global orilla el 19 por ciento, cuando tendrían que estar listos en mayo. Ante el freno, en el Gobierno uñaquista preocupa el freno y la seguridad con respecto a la señalización y el cuidado de la circulación en la ampliación de la vía, sobre todo en la noche, pese a que en la compañía aseguran que el control está garantizado. Así, el ministro de Obras, Julio Ortiz Andino, pedirá ante la repartición nacional que se refuercen las tareas de seguridad, pero no será lo único, ya que destacó que solicitará un cambio en el contrato, con el fin de destrabar un inconveniente y que la firma pueda reactivar y terminar la obra de una vez en un acceso clave para San Juan. Desde Green harán el mismo planteo ante las autoridades de la administración de Alberto Fernández.

El parate coincidió con el despido de 60 trabajadores. Este medio se contactó con la empresa, desde donde informaron que quedan 120 empleados, de los cuales, 80 están sin cumplir tareas, pero que se les está pagando su sueldo, mientras que el resto está en trabajos técnicos, administrativos y de mantenimiento de la obra. Green ganó la licitación para la transformación de 50 kilómetros de la Ruta 40 Sur en autopista, la cual se dividió en dos secciones (ver infografía). Las tareas en ambos tramos comenzaron el 28 de mayo de 2018 y el número 3 tiene un avance del 10,74 por ciento mientras que el 2, una ejecución del 28,55 por ciento, lo que da un global de cerca del 19 por ciento. La obra tenía que estar terminada después de dos años de su inicio.

El escenario actual muestra, por sectores, los llamados separadores New Jersey y tareas frenadas en desvíos y rotondas. Ortiz Andino dijo que la empresa "no está cumpliendo, como debería, con la señalización y el cuidado", lo que coincide con la mirada desde la delegación local de Vialidad, en donde fuentes de la repartición explicaron que los desvíos "están cada vez peores", que se ve afectada la seguridad, que no hay buenas señalizaciones y que de noche se complica aún más. Desde la compañía, por su parte, indicaron que están llevando a cabo un control en la zona.

Si bien se trata de una obra cuyos aspectos están bajo la órbita de Vialidad Nacional, el ministro resaltó que le exigirán que se profundice el tema de seguridad. El funcionario tiene previsto reunirse en los próximos días con el flamante titular de la repartición, Gustavo Arrieta, a quien, entre otros puntos (ver recuadro), le planteará un cambio en el contrato para que Green pueda retomar las tareas.



Desde la compañía también tienen planeado juntarse con las autoridades nacionales para hacer la misma solicitud. Se trata de una modificación en la garantía que exige el contrato. Hoy es de tipo bancaria y en la empresa explicaron que va atada en un porcentaje del 15 por ciento del precio pautado, pero como hay redeterminaciones de valores de la obra, el monto de la fianza sube. Y afirman que los bancos se niegan a entregarla. Por eso, pedirán que se cambie a una tradicional póliza de caución, cuya garantía lo da una aseguradora.



"Es la solución inicial", dijo Ortiz Andino, quien agregó que es "lo más rápido" para que puedan continuar. El funcionario señaló que la mirada está puesta en que se termine la obra lo antes posible para que no haya problemas con el tránsito en un acceso clave para el turismo y la producción hacia Mendoza.



Desde Green manifestaron que si Vialidad Nacional le diera el OK al cambio de póliza, se destrabaría el pago de una deuda de 308 millones de pesos de certificados por trabajos realizados y no pagados por la repartición desde julio en un tramo y desde agosto en el otro. En la empresa indicaron que apuestan a seguir y, si bien reconocieron que están en concurso de acreedores, eso no sería un impedimento. En dicha instancia, un síndico administra los recursos para cancelar las deudas, pero en la compañía expresaron que el concurso se sostiene con su patrimonio y no con los fondos que le vayan a ingresar por la Ruta 40 Sur.

Gestiones por la deuda y la Ruta 40 Norte

El ministro Julio Ortiz Andino señaló que tiene previsto reunirse con autoridades nacionales, como el titular de Vialidad, para avanzar en las gestiones por la deuda que se arrastra de la administración macrista y por obras nacionales que financia San Juan. De este último ítem, una de ellas es la ampliación de Ruta 40 Norte. La provincia viene poniendo entre 80 y 100 millones de pesos mensuales para terminar el tramo que va de Avenida Circunvalación hasta Callejón Blanco. Los trabajos llevan un 74,18 por ciento de avance. Según Ortiz Andino, la gestión uñaquista ha puesto más de 1.200 millones de pesos desde el 1 de septiembre de 2018 hasta la fecha. El objetivo, dijo el ministro, es que Nación vaya devolviendo los fondos de una obra que lleva 52 meses. El monto invertido forma parte de la deuda que Vialidad acumuló contra la provincia, que totaliza unos 4 mil millones de pesos, entre las que hay otras obras. Ortiz Andino dijo que le van a pedir a Nación que se busque una forma de pago, ya que hay predisposición a bajar las demandas presentadas por la deuda.

Precio

4.703

Millones de pesos es el valor actualizado de los dos tramos a terminar de la Ruta 40 Sur, según dijeron en la empresa Green. La obra apenas tiene un avance global del 19 por ciento.

Otros problemas

Según manifestaron desde Green, las obras sobre los dos tramos se atrasaron porque Vialidad Nacional nunca llevó a cabo las expropiaciones de terrenos que debía hacer, por lo que, dicen, debieron trabajar sobre diferentes áreas. Además, dijeron que el proyecto, que estaba en manos de la repartición, fue modificado íntegramente porque tuvo fallas.