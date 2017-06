En diálogo con los medios, el asesor letrado de la Municipalidad de Jáchal de la gestión de Miguel Vega, Federico Rodríguez, habló sobre qué ocurrió con la máquina de pulpa de membrillo. "Había unas chapas que estaban plegadas, un cilindro que era para pelar la pelusa de los membrillos y una batea. Él (por el exintendente Jorge Barifusa) me decía que esas chapas eran partes de la máquinas y nosotros no sabíamos si eran de la máquina comprada, de otra, si eran o no del municipio", explicó.

Actual intendente de Jáchal, Miguel Vega.

Asimismo expresó que en ese momento cuando volvieron de Mendoza, el exintendente Barifusa hizo sus gestiones para llegar a un acuerdo que nunca se logró "porque él siempre mencionaba montos que eran injustificados". "Le mandamos una carta documento en ese momento para que devuelva la máquina o el precio de la misma y al no haber contestado, en el día de la fecha presentamos la demanda contra Klaus S.A.", remarcó.



Por su parte, el letrado sostuvo que uno de los problemas existentes es el ingreso de la máquina al patrimonio del municipio, ya que quedó "vinculada". "Pero cuando el Tribunal de Cuentas se presenta a hacer la clausura anual no estaba la máquina. Entonces el intendente procedió a hacer un decreto, el 338, donde desvincula la máquina del patrimonio y nos encomienda recuperar el monto de la misma", amplió.



Posteriormente, Rodríguez remarcó que el monto que otorgaba el Ministerio de la Producción era de 5 millones de pesos y el intendente elevó un presupuesto de más de 7 millones. "Todos los requerimientos sobre los pagos hechos le corresponden al Tribunal de Cuentas", sentenció.