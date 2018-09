Obra clave. La Ruta 40 Sur, entre Calle 5 y Calle 8, está casi completada y será finalizada en 2019. La ejecución de los trabajos está en manos de la Nación.

La provincia dio ayer un paso clave para que la Nación le reintegre una deuda de unos 3 mil millones de pesos. Luego de una reunión que el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, mantuvo con funcionarios de la cartera del Interior y Vialidad Nacional, las partes acordaron de palabra la cancelación de lo adeudado. Según indicó el alfil uñaquista, de concretarse, parte de los fondos serán girados a las arcas provinciales y podría comenzar a recibirlos a más tardar el mes que viene, mientras que el resto se verá reflejado en obra pública que la Nación afrontará con recursos propios. El único paso que resta para cerrar lo preestablecido, es que el Ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne dé su conformidad, lo que se espera que suceda la próxima semana. Con lo acordado, se aleja la posibilidad de que el uñaquismo tenga que recurrir a la Justicia por los fondos.



Si bien no trascendió qué porcentaje podrá recibir la provincia en recursos directos y qué monto final será traducido en infraestructura, Gattoni adelantó que se trata de un acuerdo "importante y beneficioso para ambas partes". La frase del funcionario no es menor ya que el Ejecutivo tenía sus expectativas puestas en el encuentro y su resultado. Se trata de fondos por un monto considerable, que en un contexto de ajuste y crisis económica, representarán un refuerzo para el presupuesto local del próximo año.



La obligación de la Nación con la provincia viene de la gestión pasada, cuando el Ejecutivo local se hizo cargo del financiamiento de rutas bajo el control de Vialidad Nacional. Entre esos trabajos estaban los realizados en la Ruta 150, la 40 entre calle 5 y 8, y otras. Para el caso del segundo tramo de la Ruta 40 Sur, desde Calle 8 hasta la localidad de Tres Esquinas en Sarmiento, el Gobierno no descarta que pueda ejecutarse con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (Ver recuadro).



El acuerdo inicial se firmó con el compromiso del reintegro de los fondos. De hecho, la administración macrista ha devuelto recursos, pero no de manera constante y así hasta la fecha se acumuló un rojo de 3.000 millones de pesos. Incluso a principios de julio, el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, se reunió con la flamante titular de Vialidad, Patricia Gutiérrez, a quien le planteó recuperar los recursos para reinvertirlos en mejoras y arreglos de dos rutas nacionales: la 40 al norte hacia Jáchal y la 153 en Sarmiento. Ese esquema de reinversión quedó descartado con los vaivenes de la economía y por eso el Gobierno planteó que todo lo adeudado sea cancelado en efectivo. Incluso, Gattoni, en declaraciones a Radio Sarmiento, no descartó recurrir a la justicia nacional en busca de los aportes. Esa medida ahora ha quedado postergada.



La reunión que mantuvo ayer el titular de Hacienda, en la que participó el secretario de Obra Pública, Jorge Deiana, fue con Alejandro Caldarelli, secretario de Provincias del Ministerio del Interior, y Patricia Gutiérrez, titular de Vialidad Nacional. Según Gattoni, Nación reconoció la deuda y confirmó un acuerdo "verbal". Además sostuvo que "cerramos los principios básicos en cómo se van a devolver los fondos. El detalle se va a terminar de cerrar la semana que viene. Sólo resta que Hacienda le garantice los recursos a Vialidad Nacional". De ocurrir así, en el Ejecutivo se ilusionan en comenzar a percibir recursos durante este mes y el que viene.

Cuidar el gasto



Dentro del marco nacional de crisis financiera y ajuste, el Gobernador Sergio Uñac les exigió a sus ministros cuidar el gasto público y ser más eficientes en la administración. El objetivo es que San Juan mantenga sus cuentas ordenadas.

Deuda antigua

3 Es la cantidad de años que el Gobierno Nacional mantiene una deuda con San Juan. La mayoría se trata de obras viales.

Fondos internacionales para la Ruta 40



Según confirmó ayer el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, el gobierno nacional está trabajando para recibir un crédito del BID para ejecutar la Ruta 40, que une San Juan con Mendoza.



El tramo que está en la mira de la entidad internacional, que corresponde a San Juan, es el comprendido entre Calle 8 y la localidad sarmientina de Tres Esquinas. Andino confirmó que la obra presenta problemas de financiación e incluso Nación le había pedido a la provincia si podía ejecutarla con fondos propios, oferta que la administración local rechazó.



Se trata de una obra necesaria y que está dividida en dos tramos. El primero tiene 28 kilómetros de longitud y corresponde a la sección entre Calle 8 hasta el acceso a Cochagual (Ruta Provincial Nº 295). Ese tramo tenía a 2017 un presupuesto de 1.157.478.927 pesos. El otro tramo es desde el acceso a Cochagual (Ruta provincial Nº 295) hasta llegar a la localidad de Tres Esquinas, con una distancia de 22 kilómetros un presupuesto de 1.100.690.091 pesos.



Según dijo Andino, en rueda de prensa, "la buena noticia es que la obra podría calificar para un préstamo que Nación tiene con el BID. Una de las dos secciones está prácticamente asegurada y ahora Transporte está peleando para incorporar la segunda. Creemos que se puede dar, aunque no depende de nosotros".