Daniel "Gringo" Olivares encontró cobijo en el frente Desarrollo y Libertad para poder candidatearse como intendente de Caucete. El postulante había sido funcionario durante la gestión del exintendente Julián Gil y se encuentra procesado por la Justicia por abuso sexual, es decir, no tiene condena firme, al punto de que aún no ha enfrentado ni siquiera el juicio. Ante esa situación judicial, le había pedido al Tribunal Electoral que dictamine si estaba en condiciones de ser candidato, aunque el organismo había desestimado la presentación porque no es un órgano de consulta y la habilitación de una candidatura la decide una vez que ingrese la presentación formal de su postulación y luego de analizar si cumple o no los requisitos establecidos por la Constitución provincial.

Según consta en la lista de Desarrollo y Libertad, Olivares está dentro de la subagrupación Desarrollo y Unidad, que nuclea a los partidos ADN y Cruzada Renovadora y a la agrupación Ideas de la Libertad, que lleva como candidato a gobernador a Agustín Ramírez. El "Gringo" había tratado de armar su partido municipal, pero no llegó a conformarlo antes de los plazos previstos para la elección.