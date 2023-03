Al cierre de esta edición, los referentes políticos y apoderados de las subagrupaciones (líneas internas) de cada agrupación (frente) presentaban sus listas de diputados proporcionales ante sus respectivas Juntas Electorales. En la alianza oficialista San Juan por Todos (SJxT), el gobernador Sergio Uñac, de Vamos San Juan, intercalaba la nómina entre dirigentes propios y aliados, con la senadora Cristina López a la cabeza y el presidente del bloquismo, Luis Rueda. En Unidos por San Juan (UxSJ), el diputado nacional Marcelo Orrego, de Cambia San Juan, se reservaba los cuatro primeros casilleros para su partido, Producción y Trabajo, y liberaba el resto para sus socios, como el Pro, la UCR y Actuar.

En la lista de legisladores proporcionales de Uñac, el primer lugar refleja un cambio importante: la encabeza la senadora albardonera López. Es un hecho que entrará, por lo que el 10 de diciembre dejará su banca en la Cámara alta y, así, se abrirá el recambio en un puesto clave. El segundo casillero es para Rueda, presidente del Partido Bloquista. El tercero es para la actual ministra de Hacienda, Marisa López. En el cuarto lugar aparece Eduardo Cabello, líder de la CGT, en el quinto la peronista Fernanda Paredes, en el sexto el hoy legislador Horacio Quiroga, del Frente Grande; en el séptimo la ibarrista Florencia Peñaloza, en el octavo el bloquista Federico Rizzo, en el noveno la sindicalista Graciela Baraza y en el décimo Matías Sotomayor.

Los diputados proporcionales son 17, los que se reparten de acuerdo a los votos obtenidos por cada alianza.

El nuevo esquema de votación, el Sistema de Participación Abierta y Democrática (SIPAD), el cual es igual a Lemas, establece un mecanismo de reparto proporcional de bancas entre las subagrupaciones de cada frente, de acuerdo a los votos que consiga cada una. En el caso de SJxT, la otra línea para Gobernador es la del diputado nacional José Luis Gioja, quien también tiene que armar su lista de diputados proporcionales. Hasta el momento, había trascendido que el tercer casillero estaba reservado para Franco Aranda, del Frente Renovador.

En UxSJ, ex Juntos por el Cambio, Orrego había dispuesto que las tres ubicaciones quedaran para dirigentes de su riñón y, esencialmente, de Santa Lucía. Así, buscarán seguir en sus bancas Carlos Jaime y Marcela Quiroga, a quien se les suma Daniel Ripoll. El cuarto quedó para el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, candidato a vice de Orrego, quien puso a su coordinadora de Gabinete, María Rita "Maru" Lascano. El quinto casillero fue para el Pro, en el que se anotó su presidente, el diputado Enzo Cornejo. El sexto quedó para la UCR, quien tenía a disposición a la concejala albardonera Alejandra Leonardo, mientras que el séptimo recayó en Actuar, en el que irá el legislador Gustavo Usín.

Opositor. El búnker de Orrego fue recibiendo las listas de los candidatos en los departamentos, cantidad que aumentó en la tarde noche.

En 2019, Orrego también se había reservado los cuatro primeros puestos para Producción y Trabajo y había repartido el resto con sus socios. Con una salvedad. La sexta posición había quedado para Actuar y la séptima para la UCR. Ahora, las ubicaciones se revirtieron. ¿Un palo para el partido que lidera Rodolfo Colombo? En la fuerza del diputado nacional lo niegan.

Dentro de UxSJ, la subagrupación Juntos, que encabeza Marcelo Arancibia, puso en el primer escalón a su coequiper Diego Seguí y, en el segundo, a Patricia Castro Rovira, ambos del Gen, el partido del candidato a Gobernador. El tercer lugar quedó para Facundo Guzmán, líder de la Coalición Cívica, agrupación que logró ubicar al postulante a la Vicegobernación, Oscar Marconi. A su vez, Evolución Liberal, de Sergio Vallejos, tenía a Federico Auger, Gabriela Tosi Blanco y Mario Ortiz. La línea San Juan al Futuro, de Eduardo Cáceres, terminaba de armar su lista. Lo mismo sucedía con las subagrupaciones de Desarrollo y Libertad, mientras que el Frente de Izquierda y Trabajadores (FIT) lleva a Nicolás Méndez, Mary Garrido y Mauricio Robledo.

Para la Legislatura

Intendentes, caras nuevas y repetidas en los distritos

Análisis. En la subagrupación San Juan Vuelve, de José Luis Gioja, trabajaron hasta última hora para cerrar las listas de diputados e intendentes.

Además de los 17 diputados proporcionales, la Cámara está integrada por 19 departamentales, un botín que también buscarán los cuatro frentes electorales. En un repaso por los candidatos que han trascendido, hay intendentes que no pueden repetir mandato y figuras nuevas y repetidas, ya que han pasado por la Legislatura.

En San Juan por Todos (SJxT), el gobernador Sergio Uñac dispuso que vuelvan a competir para retener sus bancas Celina Ramella, en Capital, y Marcelo Mallea, en Angaco. Los que pasaron por la Legislatura y que buscan volver son el chimbero Mario Tello y el rawsino Pablo García Nieto. A su vez, los jefes comunales que apuntan a la Cámara son: Leopoldo Soler, en Ullum; Miguel Atampiz, de Zonda; Miguel Vega, de Jáchal; Juan Carlos Quiroga Moyano, en 25 de Mayo; Jorge Castañeda, en Calingasta, y Omar Ortiz, en Valle Fértil. Entre las caras nuevas están Stella Caparrós, en Pocito; José Luis Lucero, en 9 de Julio; el bloquista Gustavo Deguer, en Iglesia, y Marta Gramajo, en San Martín. Por su parte, sonaban Nerina Eusebi, en Santa Lucía, y Víctor Menéndez, en Sarmiento.

Al cierre de esta edición, faltaba la confirmación de los aspirantes en Rivadavia, Caucete y Albardón.

En Sarmiento no se cumplió la tradición de que el intendente Mario "Cacho" Martín fuera por la banca parlamentaria. Hubo molestia del sarmientino, al punto de que había circulado que no iba a acompañar con la estructura municipal a ninguna lista, pero las fuentes indicaron que acompañará, luego de que se diera un diálogo, y que no se va de la línea de Uñac. Así, el único jefe comunal que se pasó a la subagrupación de José Luis Gioja es el chimbero Fabián Gramajo. En el sector San Juan Vuelve, del exgobernador, no trascendieron los postulantes por las bancas departamentales.

En la vereda de enfrente, Unidos por San Juan (UxSJ) apuntará, en primer lugar, a retener los diputados que ya posee. En Rivadavia, está Sergio Miodowsky, pero, al ir por la Intendencia, le deja el lugar a Juan Cruz Córdoba, actual presidente del Concejo Deliberante. En Santa Lucía, el puesto es Carlos Platero, quien fue confirmado para tratar de conseguir la continuidad. Un departamento que el principal frente opositor le pondrá muchas fichas es Capital. Como diputado departamental quedó confirmado Gustavo Fernández, presidente de Dignidad Ciudadana. El dirigente venía señalando que iba a jugar por la Intendencia, aunque circulaba que podía pelear el puesto de legislador. Hubo presión de Actuar para que Dignidad Ciudadana armara una lista, pero, al final, Orrego decidió que Fernández vaya por un lugar en la Cámara. A su vez, las fuentes señalaron que el intendente de 9 de Julio, Gustavo Nuñez, también peleará por un escaño en la Legislatura, pese a que había manifestado en la coalición que daría un paso al costado.

Dentro de UxSJ, Sergio Vallejos, de Evolución Liberal, presentará candidatos a diputados en 18 departamentos. En el único que no armó fue en Calingasta, dijeron en su espacio.