La ministra de Hacienda, Marisa López, le confirmó anoche a este diario que, tras hablar con el gobernador Sergio Uñac, decidió dar algún alivio a los contribuyentes debido a la difícil situación económica que vive el país. Con esa idea en la cabeza, la Dirección General de Rentas postergó los vencimientos de los impuestos Inmobiliario y Automotor hasta el 11 de mayo. Según la funcionaria, cerca de esa fecha volverán a analizar la situación general y no descartó volver a patear los vencimientos.



El pago anual y el semestral del Inmobiliario vencían mañana, pero, de acuerdo al cronograma, se estiró hasta el 11 de mayo. En dicha fecha vencerá también la cuarta cuota del mismo tributo y, además, se prorrogó el vencimiento de la tercera cuota del Automotor. La titular de la cartera de Hacienda manifestó que “hemos tomado esta decisión debido a la situación económica, dado que hay muchos contribuyentes que están sin trabajar o que han visto reducida su actividad por el aislamiento obligatorio”.

La idea en Hacienda es lanzar este mes el plan de moratoria.

Ambos tributos ayudan a alimentar la recaudación local, sobre todo cuando se producen los pagos anuales y semestrales, como en este caso del Inmobiliario. Pero en el contexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus, en el Ejecutivo decidieron no apretar a los contribuyentes y darles la posibilidad de que paguen el mes que viene. No obstante, en mayo no se descarta una nueva prórroga, la que se analizará de acuerdo al escenario económico.

Medidas. La ministra Marisa López y el titular de Rentas, Ernesto Gil (atrás) prorrogaron los vencimientos de dos impuestos. En carpeta está el lanzamiento de la moratoria.



En el Gobierno ya venían lanzando medidas para mejorar la recaudación. Tras un proyecto oficial, la Cámara de Diputados aprobó una moratoria de impuestos, la cual, entre otros puntos, contempla un plan de pago de hasta 120 cuotas con quita de interés. No es lo único, ya que aquellos que opten por pagar sus deudas de contado, tendrán una baja del 15 por ciento del total, igual que con la boleta anual; mientras que aquellos que estén al día, tendrán beneficios significativos con descuentos que alcanzarán hasta el 35 por ciento. La medida extraordinaria se iba a lanzar en marzo, pero por el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, Rentas tuvo que reestructurar la moratoria a un formato digital, por lo que el objetivo es ponerla en práctica este mes.



Los números fiscales de marzo reflejaron el impacto del freno en las actividades económicas por la cuarentena. En recursos de coparticipación federal de impuestos, la pérdida en el primer trimestre frente al mismo período de 2019 fue de 18 puntos frente a la inflación, mientras que en la recaudación impositiva la caída alcanzó casi los 27 puntos.