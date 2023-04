En la entrega de 72 viviendas en 25 de Mayo, el gobernador Sergio Uñac reconoció que Nación mantiene una deuda con la provincia por obras de saneamiento y de vivienda. Incluso, indicó que "estamos trabajando con los ministros nacionales para tratar de acortar esta brecha que se ha generado". Sobre el saldo negativo, desde Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) indicaron que el rojo de la administración central alcanza los 1.400 millones y los 2.300 millones de pesos, respectivamente. Esto es, un total de 3.700 millones de pesos. El titular de la repartición habitacional, Marcelo Yornet, confirmó que la provincia está cancelando certificados de obra de Nación para que la ejecución de casas no se frene. Así, indicó que, hasta el momento, el Ejecutivo ha pagado poco más de 600 millones de pesos de los 2.300 millones adeudados, pero no descarta que esa cifra se pueda incrementar si no se comienza a cancelar la deuda. A su vez, Uñac indicó que "sabemos de la voluntad que tiene el Gobierno nacional de cumplir con todo esto" y "seguro que lo vamos solucionar durante este mes en curso". A su vez, Guillermo Sirerol, de OSSE, también destacó el aporte económico que hace la gestión uñaquista en las distintas obras.

El rojo nacional en viviendas no es menor, ya que, según las fuentes consultadas, alcanzaría para construir unas 330 casas. Además, la deuda más importante es en lo habitacional, uno de los pilares de la gestión uñaquista, eje que espera seguir manteniendo durante este año. Incluso, en el mensaje de apertura de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados, Uñac dijo que "hoy el Estado provincial tiene 5.134 viviendas en ejecución en los 19 departamentos". Gran parte de esas obras se realizan con recursos nacionales. En las tareas de saneamiento, una de las más importantes es la Ampliación y Optimización del Subsistema cloacal y la planta de Tratamiento de líquidos cloacales Cerrillo Barboza, el cual tiene un avance de casi el 69 por ciento, y se espera que esté finalizada en octubre (ver recuadro).

Las deudas acumuladas por ambos rubros comenzaron a tener relevancia a fines del año pasado cuando desde OSSE confirmaron que el rojo contable ascendía a 700 millones de pesos, mientras que desde el IPV llegaba a 1.800 millones de pesos. Ahora, la situación se agravó, ya que la diferencia negativa alcanzó los 3.700 millones. Pese a ese escenario, Uñac indicó que "no complicaría ninguna de las obras que está en marcha". Es que, en ambos casos, la provincia está haciendo un esfuerzo económico con recursos propios. En las obras que dependen de Enhosa, los certificados adeudados los está cancelando el Ejecutivo a través de OSSE. Así, una vez que la entidad nacional haga el desembolso, la provincia recuperará los montos liquidados. Consultado sobre el pedido para que se regularice la diferencia negativa, el titular de OSSE, Guillermo Sirerol, indicó que "no hemos tenido respuesta".

Por su parte, el director del IPV dijo que "el problema es que se viene acumulando la deuda, ya que hay certificados de diciembre y febrero que no se han cancelado en, por ejemplo, el barrio Las Pampas, en Pocito", de 788 unidades y que se espera entregar a fines de mayo. Así, Yornet dijo que "lo que vemos es que Nación no está activando los pagos", por lo que la provincia se está haciendo cargo de algunos de ellos para no frenar las obras, pagos que "superan por poco los 600 millones de pesos".

Deuda

3.700 Son los millones de pesos que adeuda Nación entre obras de saneamiento y viviendas. Esperan que sean cancelados en el corto plazo.

Al día

Desde el IPV indicaron que están al día con las obras en los barrios que se construyen casas con fondos nacionales. La provincia se hace cargo de las tareas de urbanización, las que representan el 30 por ciento del total.

Obras de saneamiento

Entre las obras con financiación nacional y que el Ejecutivo está respaldando con fondos propios se encuentran la red colectora de los barrios Municipal, Bancario, Los Ceibos y Foeva, entre Rivadavia y Capital. Además, la ampliación y mejoras en la planta de tratamiento de líquidos cloacales Cerrillo Barboza, en Rawson, entre otros.