El jefe del Ministerio Público, Eduardo Quattropani, salió con artillería pesada contra la Asociación de Abogados Penalistas (ASAP), luego de que desde la entidad se bajara línea a sus socios para actuar en conjunto y rechazar ciertas actuaciones de los fiscales y ayudantes fiscales en el sistema acusatorio. "Medio lerditos para estudiar y defender correctamente a sus clientes", disparó el fiscal General de la Corte.

Las autoridades de ASAP habían sido recibidas por Quattropani en agosto del año pasado, a poco de que empezara a andar la entidad. Inclusive, el fiscal General los apoyó y coordinó con ellos la conformación de mesas de trabajo para peticionar en conjunto las modificaciones que consideren convenientes al sistema acusatorio. Tras la movida de la agrupación, el jefe del Ministerio Público consideró que se trata de "una ruptura de diálogo" por parte de los penalistas. "¿No quieren diálogo? ¿Quieren litigar por la prensa? No hay problema, estamos dispuestos. No era necesario llegar a esto por un minuto de fama", respondió.

El presidente de la agrupación, Fernando Castro, había explicado que se había tomado la definición de que los abogados privados se abroquelaran y presentaran planteos de inconstitucionalidad y nulidades cuando las imputaciones de un delito las realicen los ayudantes fiscales, ya que, señaló, son los fiscales los que constitucionalmente están habilitados para hacerlo. Ante ese punto, Quattropani destacó que "la norma no inviste al ayudante fiscal de un rol de magistrado", ya que "actúa con poder delegado" por "mandato legal expreso" del Código Procesal Penal, cumpliendo instrucciones del fiscal del caso o del fiscal General. La ley "sólo habilita al Ministerio Público a optimizar el recurso humano para atender las demandas funcionales que se presentan, delegando facultades propias". Así, remarcó que "la Constitución no regula el modo de ejercicio de la acción penal", dado que "es materia de la reglamentación procesal". Por eso, la normativa "coloca al ayudante fiscal en la condición de funcionario autorizado a ejecutar cualquier acto", salvo lo que se denomina la disposición de la acción penal, es decir, la acusación, el pedido de absolución y sobreseimiento, la desestimación del caso y la aplicación de medidas alternativas. En ese marco, además de colaborar con la investigación, los ayudantes fiscales sólo realizan las imputaciones en las audiencias de la Investigación Penal Preparatoria, subrayó.

Por otro lado, Castro había cuestionado los juicios abreviados rápidos y que "la actitud es negarse". El mecanismo consiste en que el imputado acepta su responsabilidad y una pena acordada entre su defensor y el fiscal, a cambio de una rebaja en la condena, dado que se acorta el proceso judicial. "El imputado debe ser informado de todas las alternativas por el abogado. Así, podemos excluir cualquier tipo de presión psicológica, como amenazas de penas abultadas", había indicado el presidente de la entidad, quien, ante la consulta de si los fiscales incurrían en esa intimidación, había expresado: "No lo sé, pero es para evitarlo".

El fiscal General retrucó que el tema es "fácil. No abrevien, vayan a juicio. Estamos preparados para ello. No abandonen defensas y consigan mejores resultados". Además, resaltó: "Sería bueno que manden al Tribunal de Disciplina del Foro a los abogados que han ido a juicios abreviados rápidos, según ellos, porque no defendieron o lo hicieron mal. No lo harán porque saben que no es cierto".

Abogados por fuera del Foro

La Asociación de Abogados Penalistas (ASAP) nació para contener a los profesionales que se dedican a esa rama del derecho ante la puesta en marcha del sistema acusatorio. Así, la entidad se maneja por fuera del Foro de Abogados y está encabezada por Fernando Castro y Nasser Uzair. Tras su lanzamiento, los penalistas buscaron una reunión con los miembros de la Corte de Justicia, pero no tuvieron una respuesta inmediata, por lo que dijeron que se sintieron "ninguneados". El que sí los recibió sin más vueltas fue el jefe del Ministerio Público, quien había señalado que "invité a los miembros de la asociación pues la miro con beneplácito y creo que tienen mucho que aportar. Es buenísimo, como pasó en la reunión que tuvimos, tener con quiénes discutir y analizar derechos y sistemas". Luego, el entonces presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, recibió a los integrantes de la agrupación y se acordó la designación de dos de sus miembros para actuar de enlace con los supervisores del área penal del máximo tribunal para mantener un diálogo con el fin de mejorar el servicio de justicia. Sin embargo, la buena onda con el Ministerio Público se quebró.





DEFINICIONES

Ayudantes fiscales

“Hace más de tres años que los ayudantes fiscales participan en audiencias en Flagrancia y más de un año en el acusatorio, por expresa autorización legal”, dijo Quattropani.

Advertencia

El fiscal General resaltó que “todos debemos ser custodios del derecho de defensa. Por ello, controlaremos los abandonos de defensas y pediremos la aplicación de la ley”.

Defensa

El jefe del Ministerio Público resaltó que “los fiscales no van a ser bolsa de entrenamiento de quienes gustan fustigarlos por la prensa o alentar denuncias ridículas”.