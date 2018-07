Beneficios. En San Juan fueron cerca de 60 mil personas las que accedieron a la jubilación por moratoria, indicaron en la Dirección de Asesoramiento Previsional. La repartición va por los departamentos para informar sobre el régimen.

La chance de que las mujeres de 60 años o más y con poco o nada de aportes al sistema previsional puedan jubilarse aún está vigente, pero tiene un plazo de vencimiento: el 23 de julio de 2019. Así, las damas que reúnan los requisitos que establece la ley tienen hasta esa fecha para iniciar los trámites ante la Anses y el director de Asesoramiento Previsional de la provincia, Néstor Romero, calculó que son alrededor de 4 mil. De acuerdo a los cómputos de la norma, sólo pueden acceder aquellas que hayan nacido antes de octubre de 1957.



La ley nacional de moratoria se sancionó durante la gestión kirchnerista y permitió que las personas con la edad para jubilarse (60 las mujeres y 65 los hombres) pudieran hacerlo, a pesar de que le faltaran algunos o todos los años de aporte, que son 30. La medida se instrumentó porque hubo una gran cantidad de personas que no tuvieron la posibilidad de ingresar a trabajos formales. Con el mecanismo se incluyeron al régimen previsional a alrededor de 4 millones de personas en todo el país, mientras que en San Juan fueron cerca de 60 mil, indicó Romero.



La administración macrista prorrogó la vigencia de la norma hasta el 23 de julio del año que viene, pero en la misma quedaron afuera los hombres, ya que desde los 65 años sólo pueden acceder a la Pensión Universal Adulto Mayor (PUAM), en la que no es necesario justificar años de aporte y equivale al 80 por ciento de la jubilación mínima. Esta última se encuentra en 8.096 pesos, por lo que la pensión es de 6.477,04 pesos (ver recuadro). Rodolfo Colombo, titular local de la Anses, señaló que la persona, pese a tener los 65 años, puede seguir trabajando y aportando al sistema para alcanzar los años de contribución y llegar a la jubilación mínima.



Las mujeres que no tienen aportes también pueden acceder a dicha pensión a los 65 años, pero como se jubilan a los 60, pueden aprovechar lo que quede de vigencia de la moratoria. Eso sí, tienen que estar dentro de una fórmula que contempla la ley. El cómputo se establece desde que la persona cumplió los 18 años (edad considerada apta para trabajar) hasta la fecha de corte, que es diciembre de 2003. Para graficar el escenario, si una mujer nació en 1955, los 18 años los cumplió en 1973. Desde esta última fecha se considera que pudo cumplir tareas y aportar al régimen previsional hasta los 30 exigidos, cosa que se da en 2003, el plazo de corte. Así, con la moratoria puede "comprar" esos años y luego de recibir el beneficio jubilatorio, se les va descontando por cuotas la devolución de los años de contribución.



Pero hay otros escenarios que contempla la norma y debe verse caso por caso, explicó el director de Asesoramiento Previsional, extitular de la Anses Rawson. El funcionario señaló que el caso límite para el ingreso es el de la mujer que nació en octubre de 1957. Si bien a diciembre de 2003 puede "comprar" 28 años de aporte, puede completar los dos años restantes a través de la contribución como monotributista y con el excedente de edad, ya que como hoy tiene 61 años, ese año por arriba de los 60 se computa por seis meses de servicio. En síntesis, sólo las damas que han nacido antes de octubre de 1957 pueden ingresar a la moratoria. Las consultas pueden hacerse en la Dirección, que queda en Casa de Gobierno, o al 0-800-222-5824.





Beneficios

1.200 Son las jubilaciones por moratoria que se han entregado desde diciembre de 2015 a la fecha. Romero calculan que quedan por otorgar unas 4 mil.

Movida

La Dirección de Asesoramiento Previsional de la provincia dispone de personal durante operativos de Gobierno para informar sobre los regímenes vigentes.

La pensión universal



La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) reemplaza a los viejos esquemas de moratoria. Es una prestación que otorga la Anses a hombres y mujeres mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación ni pensión. Los que perciben el beneficio cuentan con cobertura de salud y servicios que brinda el PAMI, pueden acceder al cobro de asignaciones familiares y pedir el crédito Argenta. Además, pueden seguir trabajando para alcanzar los años requeridos de aportes que le permitan acceder a una jubilación mínima. La pensión equivale al 80 por ciento del régimen previsional básico. Al igual que el haber jubilatorio, la PUAM también se ajusta de manera trimestral, en base a la ley de movilidad. Entre los requisitos para acceder al beneficio se cuenta ser argentino o argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud) o extranjero con una residencia mínima de 20 años.