Los días fijados por el tribunal de la megacausa de expropiaciones para llevar adelante los debates, tres días a la semana con jornadas de cinco a nueve horas, no cayó bien entre los abogados defensores de los 13 imputados. Incluso, en la segunda audiencia de ayer, se lo hicieron saber a la jueza Silvina Rosso de Balanza y a sus pares Martín Heredia y Matías Parrón, quienes rechazaron de plano modificar el cronograma previsto. Es que, según los letrados Leonardo Villalba, en nombre de Carlos Macchi; Marcelo Fernández, quien representa a Santiago Graffigna; Nasser Uzair, por Juan Pablo Quiroga, y Cayetano Dara, por Horacio Alday, la cantidad de jornadas por semana y los horarios afecta el derecho constitucional a trabajar, ya que, con ese calendario, no pueden atender otras causas que tienen. Así, al tener una negativa por parte del tribunal, los abogados indicaron que realizarán presentaciones ante la Sala de Superintendencia de la Corte de Justicia, el Foro de Abogados y la Asociación de Abogados Penalistas (ASAP). Para la querella, que en nombre de Fiscalía de Estado estuvo representada por Rubén Pontoriero, la movida fue "otra chicana más a la que nos tiene acostumbrada la defensa", que apunta a no realizar y a dilatar el debate. Incluso, el profesional criticó a sus colegas al manifestar que, "cuando uno asume una defensa, sabe a lo que se atiene y ellos sabían que este es un juicio largo y complejo". Además, destacó que, "en 40 años de profesión, nunca vi algo similar".

Las defensas también habían realizado una serie de planteos previo al inicio del juicio, como la recusación del tribunal, el pedido de beneficios para algunos imputados y hasta una denuncia por el supuesto faltante de fojas en el expediente. La última acción fue desestimada y la primera se resolverá en el desarrollo del debate, una vez que finalice la lectura del requerimiento fiscal. Mientras que, sobre la segunda, la abogada Sandra Leveque, que representa a Fernando Videla, Adolfo Cravero y Julio Fernández, peritos y miembros del Tribunal de Tasaciones, solicitó ayer al tribunal que sus defendidos no estén presentes en el Concejo Deliberante de la Capital y que puedan seguir la lectura del requerimiento fiscal vía Zoom. Esto es, por las complicaciones de salud que tiene cada uno. A ese planteo, los jueces estuvieron de acuerdo, siempre y cuando el médico forense de Tribunales constate las complicaciones de los imputados. Si es así, podrán seguir el juicio de manera virtual, el cual continuará el lunes.