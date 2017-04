Los dos han cobrado notoriedad debido a que han encarado la denuncia por el escándalo en los presuntos sobreprecios en las contrataciones de la ART de los estatales durante la gestión giojista. Desde hace años militan en el Gen, el partido que a nivel nacional conduce la diputada nacional Margarita Stolbizer, quien a su vez ha realizado presentaciones en la Justicia contra la expresidenta Cristina Fernández.



Diego Seguí y Marcelo Arancibia pasaron por el programa “A todo o nada” de Radio Sarmiento y hablaron de la causa que han impulsado, de la administración de Gioja y Uñac, de la oposición, del tercer incidente en Veladero y de que buscan ser candidatos en las próximas elecciones.

- ¿Han recibido presiones tras la denuncia por los seguros?



- Seguí: Personalmente, no. La única posibilidad sería si uno estuviera en el ejercicio de la función pública. Porque, normalmente, en esos casos se baja línea y nosotros somos abogados independientes.

- Lo cual es muy bueno. Porque con semejantes nombres de posibles involucrados, uno supone que pueden existir aprietes directos o presiones de otro tipo.



- Arancibia: Sería una torpeza. Pero permanentemente la gente conocida y no tanto nos dice que nos cuidemos. Esto es producto de que la sociedad sanjuanina durante muchos años ha vivido sobre dos pautas culturales que han sido muy fuertes en el giojismo. Una de ellas es el miedo. La forma de ejercicio del poder del giojismo ha sido con una característica muy autoritaria y el miedo es algo que está instalado en la sociedad.

- ¿Están conformes con la actuación de la Justicia?



- Arancibia: La Justicia sanjuanina no ha sido construida, fundamentalmente en estos últimos 12 o 13 años, para investigar al poder. Está muy preparada para perseguir a ladrones de gallinas y no es una descalificación sino que es una descripción de la Justicia que tenemos. Es todo un desafío del Poder Judicial de demostrarle a la sociedad que existe la división de poderes y que la ley se le aplica a cualquiera, cualquiera sea su condición en la sociedad.



Esto es, sea un rico, un pobre, sea poderoso o no. Esta es la primera vez que el Poder Judicial va a investigar al Poder Ejecutivo. Si bien Gioja ya salió del Gobierno, es la primera vez que lo va a investigar en un caso que, en términos generales, la sociedad lo describe como uno de corrupción y es la Justicia la que debe demostrar si la hubo o no la hubo. Me parece que el sanjuanino ha expresado, en cierta manera, algo que estaba latente, que el gobierno de Gioja no fue un gobierno honesto.

- Usted dice que está latente en la sociedad...



- Arancibia: En la opinión pública. Fue un Gobierno que se ha manejado con un monopolio del poder casi absoluto...

- Ganado en las elecciones...



- Arancibia: Ganado en las elecciones. Es la sociedad la que ha creado este “monstruo”...

- La sociedad y algunos otros actores. Porque nosotros, por lo menos yo como periodista, también hemos terminado siendo muy funcionales a todo esto que ocurrió. Hablo en nombre propio y no por todos los colegas ni por los medios, no soy quién.



- Seguí: Nosotros hicimos la denuncia el 7 de marzo y más allá de la especulación del curso de la investigación, la sensación era que esto iba a terminar en el tacho. Yo le asigno a los periodistas y a los medios de comunicación que pusieron un foco de luz en el Poder Judicial para que le resultase bastante difícil mandar al tacho esta denuncia.

- También hay una situación política que ayuda. Hay una interna en el peronismo que ayuda a que esto termine ocurriendo. ¿Ustedes creen que han sido funcionales a esa interna?



- Arancibia: Es probable. Pero nosotros no especulamos esto como una cuestión de introducirnos en esa grieta entre Uñac y Gioja. Sino en que la sociedad debe dar vuelta una página. Acá hay un esquema de poder que se remonta al momento en que Gioja y Basualdo se hacen del Partido Justicialista en el año 2000. Luego uno fue gobernador y el otro, el líder de la oposición. Lo que ha pasado en San Juan además es que la política tampoco ha funcionado, fundamentalmente la oposición. La oposición ha sido en esto cómplice.

- ¿Cómplice?



- Arancibia: Basualdo dijo en este programa la semana pasada que nosotros obramos como ciudadanos y no como oposición y lo quiero corregir porque obramos como la oposición que él no hace. Y que si este abuso de poder ha ocurrido, que es una tentación típica de los que están en el poder, es producto de que no hubo un control en la Legislatura, no hubo un control de los partidos políticos con representación legislativa.



Además, de los organismos de control interno, donde la oposición también tiene sus representantes. Entonces, lo que ha pasado es un sistema que ha funcionado hace 14 o 15 años y que está agotado y que se abre un nuevo escenario. Está claro que ese debate en el Justicialismo está presente.

- Pero los votos se los llevan esos opositores, ¿por qué? Ustedes se han presentado en elecciones y han perdido por goleada. Evidentemente, la gente prefiere ese tipo de oposición.



- Seguí: Yo no lo asigno a una preferencia de la gente. Quizás estas circunstancias que hoy están tomando estado público, la gente con perspectiva diga “no es sensato que el sistema funcione así”.

- ¿Ven que Uñac es distinto a Gioja?



- (Ambos) Tiene otros modales.

- Pero lo modales terminan siendo matices...



- Arancibia: Esos modales más civilizados le permiten transmitir otra cosa. Es otra generación.



- Seguí: Uno podría ser el padre del otro. Pertenecen a otra generación. Eso también marca una diferencia. Pero por lo que he visto hasta ahora, esas diferencias no son esenciales. Quizás lleva pocos años. Un ejemplo es la elección de la vacante que se generó en la Corte de Justicia. No fue una buena señal. Eso demuestra que hay una continuidad. A quien eligieron para esa vacante, en el más alto tribunal de la provincia, Gioja hubiese elegido a la misma persona.



- Arancibia: Y con la misma intencionalidad. De politizar la Corte de Justicia y hacer de la Corte un espacio propio.

- Hablemos de la denuncia de la ART...



- Seguí: Quiero aclarar que ya no es ART. Hoy es un conjunto de servicios asegurativos que excede el exclusivo de la ART. En realidad la denuncia es por el conjunto de seguros que brindaba el IAPSER y el número estimado es de 3.600 millones de pesos, que incluso creo que nos quedamos cortos porque en realidad es nominal. La diferencia que hubo en el 2005 se debería actualizar en términos de perjuicio fiscal, entonces se llega a una cifra mayor de los 3.600 millones de pesos.

- Pero eso es sólo con la ART, ¿y el total?



- Seguí: El total es mucho más y además, hay que calcularlo con una indexación natural, con el curso de la devaluación monetaria. Escuché en la conferencia de prensa que dio Gioja que esto estaba inscripto en un marco en el que estaba convenido con la provincia de Entre Ríos, para que de alguna manera apoyara el Corredor Bioceánico que termina en el Túnel de Agua Negra. Por eso San Juan tenía que contratar con el IAPSER, porque Entre Ríos estaba en una situación delicada. Entonces quiere decir que cuando terminemos el túnel de Agua Negra, nos va a costar lo que nos cueste, más los 3.600 millones de pesos.

- Eso es ilógico por donde se lo mire. Es el uso de la plata del Estado, si es que fue así, de manera caprichosa. En la conferencia de prensa se habló de la licitación y la baja oferta que presentó la empresa se debió a la baja en la siniestralidad, ¿hasta qué punto es un argumento fuerte?



- Arancibia: Primero recordemos que en el 2004 había un proceso licitatorio en curso que el gobierno de Gioja deja sin efecto. Ese proceso se inició en la época de Wbaldino Acosta. Ahí solamente se podían presentar las 10 primeras empresas cotizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. No estaba el IAPSER porque estaba fuera de las 50 primeras. Esa licitación se deja sin efecto y ahí aparece un pedido de informe del diputado Juan Sánchez, en ese momento del Modein, quien denuncia la ejecución del contrato con el IAPSER. Además, hay una pregunta con mucho argumento jurídico del diputado Alfredo Castillo que dice: “Si han hecho este contrato directo dentro del convenio bioceánico, tienen que mandarlo a la Legislatura para aprobarlo, porque todo convenio con otra provincia tiene que pasar por la Cámara de Diputados y si no lo han hecho así, tienen que llamar a licitación pública, porque la ley de contrataciones así lo exige”. Más allá del debate, lo sorprendente es la contestación de la Secretaría General de la Gobernación porque desmiente lo que dijo Gioja en su conferencia de prensa. Ahí se dice que el contrato con el IAPSER no está vigente y que no se ha hecho bajo el marco del Corredor Bioceánico. Después de 12 años, se dice que se hizo bajo ese marco.



- ¿Esa documentación está?



- Arancibia: Sí. Y la vamos a incorporar en una cuarta ampliación de denuncia.

- Con eso se caería la versión de que el contrato primario estaba amparado bajo un convenio entre provincias...



- Arancibia: Es más, en el pedido de informe, Castillo y Sánchez dicen “señores, está la foto del Diario de Cuyo donde Gioja y Busti (exgobernador entrerriano) firman, en la Casa de San Juan en Buenos Aires, el contrato del IAPSER por la ART y ustedes nos están negando que esto ha ocurrido”. Pero la respuesta de la Secretaría General de la Gobernación es que no se ha firmado nada dentro del Corredor Bioceánico.



Ese contrato duró 12 años y generó este presunto perjuicio fiscal. Después, el abogado Bernard trata de explicar por qué cae en 300 millones de pesos el precio del contrato de la contratación directa a la licitación. Según dice es porque había bajado brutalmente los índices de siniestralidad. Eso teóricamente ocurrió en el 2015, pero al año siguiente no se aplica esa baja, sino que se aumenta el contrato. Y luego, el tercer argumento de ese contrato que muestra el programa TN, que Gioja dice que no lo pudo haber firmado nunca porque tiene fecha del 1 de febrero del 2016. El País Diario, de Ernesto Simón, publica el expediente donde explica que ese contrato se firmó con fecha antedatada, el 9 de diciembre. El mismo día que se firma otro contrato directo por retiro de vida. El gobierno de San Juan le dio casi el monopolio total del aseguramiento de personas y de bienes a esta empresa.



La investigación se tiene que profundizar. Por ejemplo en el año 2016 el IAPSER reconoce ingresos por venta de primas de ART por 163 millones de pesos y el gobierno de San Juan dice que le pagó 504 millones de pesos. ¿Donde está la diferencia?

Hay un dato político de que en San Juan hay un cambio. Tras la denuncia en Entre Ríos contra el gerente del IAPSER, un señor de apellido Fernández, por enriquecimiento ilícito, todo el Justicialismo de esa provincia se movilizó en defensa de Urribarri. Eso no ocurrió en San Juan.



La soledad del exgobernador es estremecedora para él. Porque ni siquiera la sociedad sale a defender a quien, tiempo atrás, se decía que era el mejor gobernador de la provincia por la cantidad de obras que logró gestionar con fondos de la Nación. Creo que el gobierno de Gioja no soportaría una auditoría.



- ¿Cómo han visto el accionar del Gobierno con respecto a los incidentes en la mina Veladero?



- Arancibia: Muy mal. Acá también hay una continuidad con respecto al gobierno de Gioja. Partamos de esta consideración: en este tipo de actividad, el poder y el dinero que maneja esta empresa es tan grande que las reglas de juego no las fija el Estado sino las empresas. Y la ciudadanía es víctima de esas reglas de juego. El Gobierno de Uñac ha decidido manejarse con ese parámetro.

- ¿Le parece? Si el Gobierno ha suspendido en dos ocasiones la actividad...



- Arancibia: Ya le tendrían que haber sacado la tarjeta roja, según la indicación del Código de Minería. Se hace la suspensión, pero la empresa avanza en un esquema de producción ilegal: sigue estando en zona glaciar y periglaciar. Cuando hay un derrame dicen que vamos a volver a tener los estándares internacionales y resulta ahora que, por ejemplo, los caños son corrugados y tienen que ser termosellados. Resulta que los caminos laterales no están impermeabilizados, por lo tanto todo eso pasa.

- Pero además de las suspensiones, el Gobierno de Uñac le ha impuesto una multa muy dura por el primer incidente y es la mayor en el continente. Es difícil creer que las reglas de juego las pone la empresa, porque hoy está perdiendo vender oro a un precio mucho más alto que se venía teniendo hasta hace unos meses. Si fuese así, hoy la empresa estaría trabajando.



- Seguí: Quizás la ley de Glaciares explique esto que decía Marcelo. La norma se sanciona y luego fue vetada. Ese veto lleva el nombre de Barrick, porque insistió sobre la entonces presidenta Cristina Fernández para conseguirlo. Luego se insiste con una sanción, prácticamente en los mismos términos, y está el lobby empresarial sobre ambas cámaras. Se sanciona la ley y ¿qué hace el Gobierno de San Juan, en la gestión de Gioja, cuando tenía una ley provincial que protege menos con una nacional que protege más? Se presentan conjuntamente con la empresa para impedir la aplicación de la ley de glaciares en San Juan, o sea, para impedir lo que protege más. Lo que puedo demostrar es que ha habido una resistencia sistemática por parte del Gobierno nacional, del pasado y el actual, y del provincial, del anterior y el actual, conjuntamente con la empresa, para que esta ley no se aplique. Ese emprendimiento debió ser objeto de una auditoría que la ley manda a hacer y no se ha hecho.

- ¿Entienden que un cierre afecta los puestos de trabajo de más de 3 mil personas?



- Arancibia: No es cierto.

- ¿Por qué no?



- Arancibia: Porque el cierre y la remediación de la mina va a implicar una cantidad muy grande de empleados. Eso no implica poner cinco serenos arriba.

- Pero será por un breve lapso de tiempo...



- Arancibia: No, van a ser décadas.

-¿ No le reconocen ningún mérito a Uñac frente a las decisiones que tomó frente a Barrick?



- Arancibia: Creo que se le va reduciendo el margen de credibilidad frente a la sociedad. Él dijo que no iba a tolerar más un derrame y vino un tercero.



- Seguí: Es que la empresa lo termina pasando al Gobernador en ese sentido.



- Arancibia: Expertos han asegurado que el lugar donde está Veladero es un volcán. La suerte del Gobernador está atada a que no vuelva a ocurrir algo, que es muy probable que vuelva a ocurrir.

- ¿Van a ser candidatos?



- Arancibia: El modelo Gioja-Basualdo está agotado y depende de nosotros y muchos dirigentes que comparten este criterio, de formar una tercera pata en la discusión para darle una vuelta de página completa a la política de San Juan. El peronismo seguirá con Uñac y la oposición tendrá que seguir otro liderazgo.

- Pero van a ser candidatos o no...



- Seguí: Sí, vamos a trabajar en ese sentido.

- Arancibia: Sí, queremos ser candidatos en las elecciones legislativas.

- ¿A senador y diputado, compartiendo listas?



- Seguí: (Risas) No sé tanto detalle. Todavía es prematuro.

- ¿Van a trabajar con el massismo local?



- Seguí: Hemos mantenido conversaciones y los referentes del massismo en San Juan, Mauricio Ibarra y Florencia Peñaloza, nos invitaron cuando vinieron Facundo Moyano y Aldo Pignanelli. Quiero también decirlo, Ibarra fue quien, con otros dirigentes, se opuso a la reforma constitucional que habilitó la re reelección de Gioja. Ese caso nos vio juntos. Cuando fuimos a pedirle a todos los legisladores de San Juan que apoyaran la segunda sanción para la ley de Glaciares, el único que nos apoyó fue Ibarra.

- Entonces se sienten cómodos con Ibarra...



- No es que no sintamos cómodos, explico cuáles han sido las coincidencias.

- ¿Serán candidatos del Gen o van a terminar siendo candidatos de ese frente?



- Seguí: Las pretensiones son hacer un gran frente.

- Arancibia: La política en San Juan exige un armado grande y recuperar ciertos valores. San Juan necesita un replanteo de ideas, de valores y creemos que se puede armar...

- ¿Un gran frente con quién?



- Arancibia: Estamos en una convocatoria amplia. Hay una cuestión que nos afecta y es lo nacional, fundamentalmente provocado por la polarización que el Gobierno de Macri está procurando. Creo que eso en San Juan no se va a dar porque Uñac no es representante de Cristina en la provincia, distinto sería si el candidato fuera Gioja. Está el sector de Martín Turcumán, radicales...

- ¿Ustedes serán candidatos y si no coinciden con el resto de las listas del massismo se animan a jugar una interna?



- Arancibia: No nos consideramos personas imprescindibles. No es Arancibia y Seguí o el abismo.



- Seguí: No es ir a imponer.