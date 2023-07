Después de haber visitado dos obras importantes del proyecto "Casa Activa" en Pocito y Chimbas, el gobernador Sergio Uñac habló en el programa "Demasiada Información" en Radio Sarmiento. Sostuvo que la idea que sostiene en su campaña de cara a las elecciones donde irá como candidato a senador apunta a "seguir cuidando a San Juan".

Las elecciones que perdió el pasado 2 de julio entraron también en su análisis: "Uno no se acostumbra a la derrota esa la pura verdad, pero entiendo es que parte de las cosas que pueden pasar. Lo que más me cuesta asimilar es el proceso, porque hubo connivencia", expresó.

El máximo mandatario de la provincia hasta el 10 de diciembre, también se refirió a la Corte Suprema que resolvió no tratar el pedido de inhabilitación de la precandidatura de Jorge Macri. "Algo no cierra, la corte ni siquiera trató. Lo único que fue de materia federal, fue San Juan. Fueron groseros con los sanjuaninos. No sé si la Corte puede mirar al los ojos a los sanjuaninos yo sí lo puedo hacer", enfatizó.

Ya metiéndose de lleno en la campaña de cara a las elecciones dentro de un mes, Uñac expresó: "Yo quiero seguir cuidando a San Juan. Se vienen años que van a ser complejos, a la economía le está costando traccionar. Yo quiero hacer más San Juan en el país, porque San Juan es un proyecto federal", ratificó y agregó: "No he centrado nunca mi campaña desprestigiando a los demás, cosa que han hecho antes y los sanjuaninos lo saben".

"Nada me ha hecho temblar le pulso o titubear ante decisiones complejas, he gestionado ante Macri"

Luego, se refirió a los proyectos que están en marcha bajo su mandato: "Ayer, casi yéndome del gobierno enderezamos una obra compleja en el dique El Tambolar. Hemos logrado una independencia de un organismo y una relación con un nuevo organismo. Yo sigo trabajando en función de eso, no es que total me quedan tres meses", agregó para luego referirse al gobernador electo Marcelo Orrego: "Tendremos una reunión presencial con Orrego para sellar la tranquilidad que tienen que tener los sanjuaninos y dejamos una provincia ordenada. Si pudiese opinar le recomendaría a Orrego que mantenga la amplitud con que manejamos el gobierno".

Consultado sobre la realización o no de la Vuelta a San Juan, Uñac dijo que algo ya habló con Orrego aunque lógicamente será el nuevo gobierno quien decida sobre la realización o no, por lo pronto ya solicitaron ante la UCI (Unión Ciclista Internacional) una prórroga para tomar la decisión: "Hay fechas que son necesarias. Para inscribir la Vuelta a San Juan en el calendario internacional hay una fecha de la que hemos pedido una prórroga. Marcelo me dijo que en cuanto tenga definiciones la inscribiríamos, si él no quiere inscribirla, no lo haremos", opinó.

"Durante mi gobierno el trabajador nunca perdió ante la inflación"

Sobre lo que se viene y siempre recalcando que apunta a una transición ordenada, Uñac expresó que Orrego le dijo que ´no veía oportuno participar de las paritarias´. "La gente sabe que si he tenido problemas internos es porque no me he dejado gobernar. Mi invitación era para ser parte y que tenga la tranquilidad de que nosotros vamos a ser responsables. He dado muestras de sobra de que no puede haber un co-comando en el gobierno. La próxima reunión paritaria deberá estar el gobierno entrante, no podemos estar en octubre conversando actualizaciones si en un mes nos vamos", manifestó.

Por último y refiriéndose a las Elecciones dentro del Partido Justicialista, manifestó: "Voy a trabajar para ganar yo, tiene que haber una renovación partidaria. Hay muchos y buenos cuadros, nos tenemos que asegurar de que esto vaya generacionalmente hacia abajo y no hacia arriba. El que gane, se queda con el derecho a definir situaciones. El partido tiene que empezar a mirar cómo se actualiza también" y agregó: "En Argentina (los dirigentes) durante 30 años han sido casi los mismos, si no tomamos de esos errores debemos mejorar un poco. No tengo ningún problema en ser yo el abanderado de la actualización partidaria", expresó.