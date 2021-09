En tiempo de descuento para las elecciones legislativas definitivas, la excandidata a concejal, Maria Eugenia Raverta, volvió a embestir contra Enzo Cornejo (actual presidente del PRO en San Juan) solicitando los balances del partido para poder comprobar para qué se utilizó el dinero que aportó a la campaña.

En audio difundido en el programa Demasiada Información de Radio Samiento, Raverta indicó: "Quiero aclarar que yo no he realizado ninguna denuncia civil ni penal, solo he declarado en una causa federal que inició con la denuncia de una afiliada del partido. Yo declaré que le di en mano 380 mil pesos a Enzo Cornejo para la campaña y lo que pido ahora es ver los balances del partido para saber en qué se utilizó".

La ex candidata indicó que entiende que actualmente existe un by pass en el pedido de balances interno por las futuras elecciones del 14 de octubre. "Entiendo que en medio de un proceso eleccionario es difícil ver el tema de los balances, yo solo quiero saber en qué se utilizó el dinero porque en la justicia yo mostré los cheques y los números de cada uno de ellos en relación a los aportes que realicé", comentó Raverta.

"La causa federal entiendo que pasó a la justicia ordinaria y creo que esta medio paralizado por el tema de las elecciones, no se cómo sigue el proceso porque no soy parte de la causa, pero sí sigo reclamando poder ver los balances y para lo que se usaron mis aportes", finalizó Raverta.