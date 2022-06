"El mejor aporte es que se siente a hablar y que escuche al vecino", le recomendó el rawsino Pablo García Nieto, actual defensor del Pueblo, al intendente Rubén García, quien el sábado en Radio Sarmiento había dejado trascender su malestar hacia aquellos dirigentes que critican "sin aportar" ni "dar una solución". No obstante, el primero insistió en los dardos hacia la gestión del jefe comunal, dado que este, además, había manifestado que, "en intención de voto, estamos ahí entre tres y cuatro figuras" en la disputa por el municipio de cara a 2023. "No son momentos de estar fijándose si dan o no los números. Me parece inoportuno estar concentrado en eso. Hoy en día hay que trabajar por lo que la gente necesita", resaltó García Nieto.

La mayoría del resto de los protagonistas de la arena política de Rawson también se mostró esquivo sobre el escenario de disputa que planteó el jefe comunal y con menos virulencia que García Nieto. El secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, "no estamos en tiempo de estar midiendo lugares y nivel de aceptación. Hay que estar presente a la necesidad y la vocación por solucionar problemas". Marcos Andino, presidente de la Junta del PJ, destacó que "no es el tiempo de hablar de candidaturas", dado que "si se ponen los intereses individuales por encima de lo colectivo, es muy difícil que podamos sentarnos todos en una mesa de diálogo". Por su parte, Silvia Pérez, jefa de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, indicó que, "si hay posibilidades, conversando con todo el peronismo y el presidente del partido, el gobernador Sergio Uñac, ahí estaremos", en referencia a una eventual candidatura.

En sus declaraciones, el intendente de Rawson también había reconocido un distanciamiento con respecto al giojismo, debido a "diferentes convicciones". Al ser consultado, Juan Carlos Gioja prefirió no hacer ningún tipo de comentarios. García llegó al sillón departamental de la mano de la estructura del menor de los Gioja, quien gobernó el municipio durante dos períodos. Inclusive, el hoy jefe comunal jugó en la interna justicialista contra el candidato de Uñac y perdió la Junta en manos de Andino. Sin embargo, la ruptura con Gioja es evidente, quien había manifestado que no le interesa volver a la Intendencia "porque es una experiencia que ya he hecho".