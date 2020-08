Si bien están recabando información desde la Comisión de Legales y Asuntos Constitucionales, el Concejo Deliberante de Rawson se encamina a darle participación al gremio UPCN en la mesa paritaria que define los temas laborales en el municipio. El presidente del bloque justicialista, Elio Frack, más tres integrantes de dicha bancada, que tiene amplia mayoría, coincidieron en que los distintos sectores tienen que tener representación, en base a lo que establece la Carta Orgánica. La decisión impactará de lleno en SUOEM, dado que viene ostentando el control total de los lugares en la discusión laboral, por lo que no se descarta que, tras una decisión contraria a sus intereses, inicie alguna acción judicial.

La movida deja al descubierto un viento de cambio en el vínculo entre el municipio y SUOEM. Es que en los dos mandatos de Juan Carlos Gioja, la relación fue excelente, en la que se dio el traspaso de poco más de mil contratados a planta permanente con la venía de dicho sindicato. De hecho, UPCN había pedido participar de la comisión paritaria, pero no tuvo eco, al punto de que los ocho lugares quedaron para el gremio que conduce Antonino D"amico. "Eso pasó porque arreglaron en la época de Gioja y (Juan Carlos) Salvadó" (este último sigue al frente del Concejo Deliberante), había dicho José Villa, titular de UPCN. Como retribución, desde la cúpula de SUOEM respaldaron a Rubén García en las PASO y en la elección general del año pasado (en las que se consagró como intendente) y en la interna peronista de marzo, aunque en esta última perdió.

Pero el vínculo se rompió hace un mes, cuando el gremio motorizó asambleas de trabajadores por un supuesto conflicto laboral, con las que obstaculizó la prestación de servicios. En una de esas reuniones, D"amico trató de "oligarca" y "déspota" al jefe comunal. El tema derivó en el surgimiento de diferencias entre García y Salvadó.

En medio de ese conflicto, UPCN solicitó la participación en paritarias debido a que la Carta Orgánica municipal establece, en su artículo 17 punto 6, que "las negociaciones del convenio municipal de empleo" serán "representadas por la totalidad de las asociaciones sindicales" que "actúen en el ámbito municipal y en forma proporcional a la cantidad de afiliados".

Desde la comuna vienen siendo cautos a la hora de afirmar si ya está la decisión política de darle lugar a UPCN, aunque todas las señales indican que ese es el camino. Primero, el intendente no cajoneó la nota si no que la envió al Concejo para una definición. Y segundo, Cristian Agudo, su jefe de Gabinete, destacó que "es una cuestión legal, pero si corresponde, hay que darle participación".

Una vez que la Comisión de Legales cuente con un informe de UPCN sobre su cantidad de afiliados, saldrá el dictamen para que sea tratado por el Concejo, lo que puede darse esta semana. Frack, el titular de la bancada oficialista, expresó que "si están dadas las condiciones legales, no habría por qué no darle lugar". Por su parte, los concejales Juan Raed, Iris Montaño y Maximiliano Alessi fueron en el mismo sentido. El primero resaltó que "soy partidario que es necesario que estén representados todos los gremios de los trabajadores de Rawson", mientras que la segunda remarcó que "hay que respetar la Carta Orgánica, voy a estar del lado de la representación de todos los empleados. No de un sector". En cuanto a Alessi, indicó que "me guiaría" por la Carta Orgánica, por lo que "tengo que votar a favor de la representatividad, no puede trabajar un solo gremio".