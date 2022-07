La movida no cayó para nada bien en el Ejecutivo municipal de Rawson, que encabeza Rubén García. Es que al despacho del intendente llegó un pedido oficial del Concejo Deliberante, que lidera Juan Carlos Salvadó, para que se interpelara a autoridades de Gobierno para que explicaran por qué hubo descuento de días a los trabajadores, dijeron fuentes oficiales. Se trata de una medida extrema que suele pedir la oposición a una gestión y que implica una especie de interrogatorio por parte de los ediles. Lo llamativo es que ese escenario no se dio, ya que fue solo una "declaración informativa" por parte del secretario de Hacienda y Finanzas, Guillermo Laría, a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Concejo, que preside el giojista Elio Frack. No obstante, en el oficialismo vieron la maniobra como un desafío a la autoridad municipal, dado que se trató de un tema de conocimiento público y que se puede solucionar, si las cosas estuvieran bien, con un llamado telefónico.

La supuesta "interpelación" se dio luego de que García reconociera el sábado pasado en Radio Sarmiento que "hay un distanciamiento con el giojismo por diferentes convicciones", aunque no aclarara cuales. El cruce con el Concejo Deliberante data de mediados del año pasado cuando el jefe comunal se ausentó por problemas de salud y el presidente del cuerpo deliberativo, a cargo del municipio, convocó a una reunión paritaria al Sindicato Unión de Empleados Municipales (SUOEM). El hecho derivó en un reclamo judicial por parte de otro gremio, UPCN, lo que produjo un paro de actividades por parte de empleados afiliados a la primera de las entidades, medida que afectó la recolección de residuos en todo el departamento. La comuna denunció la situación ante la Subsecretaría de Trabajo, la que declaró el paro ilegal, por lo que el Ejecutivo quedó habilitado a realizar el descuento de los días no trabajados. Incluso, para no afectar el aguinaldo de diciembre, postergó la sanción para este año y recién aplicó la quita en mayo. En total fueron unos 100 trabajadores que tuvieron una baja de unos 3.000 pesos promedio en su sueldo por una medida de fuerza que duró entre dos a cuatro días.

Fuentes oficiales de Rawson indicaron que se vieron sorprendidos cuando recibieron una notificación oficial del Concejo que definió la "interpelación" del secretario de Hacienda para que "dé explicaciones bajo qué instrumento se les descontó el día a los empleados". Al parecer, la movida se disparó cuando SUOEM presentó una nota ante el Legislativo, indicando que se había aplicado el descuento de jornadas laborales por paro. Desde el municipio indicaron que fue llamativo porque SUOEM consintió la quita de parte del sueldo en la mediación que hubo en la Subsecretaría de Trabajo". Además, calificaron de "irregular" la citación a una "interpelación", ya que, cuando las autoridades llegaron al recinto, sólo estaban los concejales que integran la comisión de Legislación y Asunto Constitucionales. En esa línea, según trascendió, Frack, quien preside la comisión, fue el encargado iniciar las consultas el funcionario municipal, seguido de los ediles Maximiliano Alessi, Romina Ríos, Juan Eduardo Raed y Lucía Muñoz, quienes también responden al giojismo y al presidente del cuerpo, Juan Carlos Salvadó, junto a los opositores Pedro Calvo y Verónica Benedetto, entre otros.

UPCN, en paritaria

Por decisión de la Corte de Justicia, UPCN quedó habilitado a participar de las paritarias en Rawson. Desde la comuna destacaron que el Concejo Deliberante está en falta con la decisión judicial, ya que deben modificar la ordenanza que favorece sólo a SUOEM.