Luego de que el intendente de Rawson, Rubén García, acudiera a la Subsecretaría de Trabajo para resolver un conflicto laboral con el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó, convocó a los representantes gremiales a una reunión paritaria, la cual se realizó ayer. Una maniobra a contramano de la estrategia oficial, teniendo en cuenta que pertenecen al mismo espacio político. Así, García desairó a Salvadó en el encuentro, ya que no envió a ningún representante del Ejecutivo y la mayoría de los concejales pegó el faltazo. Según trascendió, el titular del Legislativo escuchó el reclamo de los sindicalistas y no se resolvió nada, dado que los temas planteados eran de competencia del Ejecutivo, aunque el intendente había adelantado que, si se tomaba alguna decisión, la iba a rechazar.

Así de tenso está el vínculo entre el jefe comunal y el que lo sigue en la línea sucesoria. García había asegurado que las medidas de fuerza que viene tomando SUOEM en el obrador municipal tienen un "trasfondo político" y, al ser consultado sobre su relación con Salvadó, había indicado que tiene diálogo, pero que "eso no quiere decir que no haya algo oculto". Sobre la convocatoria a paritaria, el intendente manifestó que fue "una decisión apresurada" del presidente del Concejo y que "quiero creer que estuvo mal asesorado". La movida de Salvadó sorprendió y cayó como un baldazo de agua fría en el municipio, dado que apuestan a dirimir el problema con el sindicato en la audiencia de conciliación obligatoria que se realizará hoy a las 9, aunque la presencia del gremio está en duda, ya que no reconoce que el organismo laboral local sea competente para intervenir en el conflicto. El sindicato viene criticando el movimiento de trabajadores a otras áreas cuando aún no está sellado el organigrama municipal.

García y Salvadó vienen de la gestión de Juan Carlos Gioja y, a la hora de elegir al sucesor en las elecciones del año pasado, el primero se terminó imponiendo, lo que generó chispazos entre ambos. Hoy ocupan los dos máximos cargos en el departamento y las diferencias han salido a la luz. SUOEM apoyó la línea giojista en los comicios de 2019 y en la interna peronista, pero, a las claras está que tiene más afinidad con el presidente del Concejo que con el intendente. A la paritaria asistió Salvadó y la concejal Romina Ríos, cuando la normativa establece que estén otros dos representantes del Legislativo, que suelen ser ediles. Sus lugares fueron ocupados por el secretario Legislativo y el asesor Letrado del Concejo. Del Ejecutivo no fue nadie.