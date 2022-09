El concejal del Frente de Todos (FdT) Fabián Olguín, señaló ayer que "el intendente (Rubén García) es un burro". La dura definición se dio luego de que el jefe comunal señalara, también fuertemente, en el programa "Demasiada información", de Radio Sarmiento, que "Olguín lleva 20 años como concejal y no conoce las leyes". Los cruces verbales obedecen al informe que presentó el edil, como presidente de la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante tras los dictámenes del área contable y legal, el cual refleja la presunta irregularidad cometida por el ex secretario de Gobierno, Elías Robert, al firmar una contratación para el Estado municipal, en 2020, con la empresa de su madre, lo que está prohibido por una norma provincial. A su vez, Olguín había señalado que García también es responsable en la maniobra como máxima autoridad. El intendente había resaltado que la comuna no está adherida a dicha ley, por lo que no se habría producido ninguna anomalía, además de criticar al concejal. Este, a su vez, expresó ayer que "la Carta Orgánica tiene un apartado especial sobre Presupuesto, Régimen de Contabilidad y Contrataciones, en el que el artículo 73 indica que, hasta tanto se dicten las ordenanzas respectivas, será de aplicación la legislación provincial vigente". En base a ello, destacó que, por más que no haya una adhesión municipal, debe operar la norma que impide contratar con familiares directos.

Ambos funcionarios integran el FdT, pero Olguín está hoy enrolado en el giojismo, mientras que García está distanciado de ese sector. El choque revela la soledad del intendente y la falta de aliados en el Concejo. El edil dijo que, una vez que esté la respuesta formal del municipio, se analizará acudir al Tribunal de Cuentas.