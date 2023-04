En la previa del comicio del 14 de mayo, el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, fue denunciado por utilizar las pantallas municipales para propaganda política a su favor, dado que va por la reelección, y de su hermano Marcelo, que pelea por la Gobernación. El tema es que la embestida no vino desde otro frente, sino del propio: Unidos por San Juan (UxSJ). Fue el ex jefe comunal Vicente Mut quien hizo la presentación ayer en Fiscalía, quien se anotó para volver al timón departamental dentro de la subagrupación Juntos, que encabeza Marcelo Arancibia para el máximo cargo provincial. No obstante, este lo desautorizó al señalar que el planteo "no tiene pies ni cabeza y me parece temerario. El adversario es la alianza oficialista San Juan por Todos (SJxT), no nuestros socios internos. Pasó un límite que no es aceptable. Hay un distanciamiento de metodología y eso determina una perspectiva, porque esto afecta internamente a nuestro espacio. Venimos cultivando una unidad de la oposición y esto no sirve para nada".

De esa manera, Arancibia puso en valor y en primer lugar la sociedad con Orrego, por la que vino bregando luego de las legislativas 2021, en el marco de la unión opositora para vencer al oficialismo que lidera el PJ. Además, resaltó que "jamás he advertido o considero que exista algún hecho delictivo en el accionar del intendente Orrego, menos, actos de corrupción". Por eso, remarcó que "con la gente de Cambia San Juan estamos compitiendo, pero tenemos valores y actitudes que compartimos. Tenemos muchas diferencias políticas, pero en ese terreno no". Al ser consultado si habrá un vacío político a Mut o distanciamiento, indicó que "ya veremos qué medidas vamos a tomar. Esto no estaba dentro de la subagrupación Juntos".

En su denuncia, Mut destacó que unas nueve pantallas son de uso y propiedad exclusiva del municipio de Santa Lucía y que la conducta de Orrego, "valiéndose de su función de intendente, no es otra que valerse de manera ilegal de la ocupación y utilización de espacios públicos municipales en su único y exclusivo provecho, provocándole, por otro lado, un evidente perjuicio al municipio". Así, apuntó a una presunta malversación de caudales públicos, dado que dijo que sólo se debe difundir actos de gobierno.

El exintendente indicó que a las pantallas "las paga el vecino" y apuntó a remarcar el contraste entre "esa inversión millonaria para favorecer a los candidatos Orrego y que se les pague 22 mil pesos a los empleados que limpian y recolectan residuos y 40 mil pesos a las maestras". Además, resaltó que "nuestra obligación es denunciar la corrupción y que no soy cómplice de esta gente. Hace 12 años que no rinden cuentas". De hecho, desde 2011, Mut viene criticando duramente a las gestiones de Marcelo y Juan José Orrego. Su última contienda fue en 2019, cuando se candidateó por la Intendencia por el extinto frente San Juan Primero.

A su vez, Mut dijo que invitó a Arancibia a la conferencia de prensa en la que anunció su denuncia, quien no asistió. "No sé sus argumentos. Ni a mí ni a este grupo le falta el coraje para tomar una decisión como esta. Si alguien no está a la altura, tendrá su explicación". Por su parte, el candidato a gobernador expresó que "la subagrupación Juntos no avala lo que ha hecho. No lo comparto. No vemos que el planteo tenga algún tipo de entidad. Él tendrá que hacerse cargo".