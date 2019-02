Antes de la presentación de los precandidatos que competirán en las elecciones provinciales del 31 de marzo y el 2 de junio, el frente “Todos” decidió acudir al Tribunal Electoral con el pedido de impugnación del nombre del frente “San Juan Primero” que encabeza Martín Turcumán como precandidato a gobernador, sin embargo, en las últimas horas de este jueves el Tribunal Electoral rechazó la solicitud.

El frente que lidera Sergio Uñac había argumentado su pedido sosteniendo que el nombre “San Juan Primero” ya había sido usado por su espacio en los comicios del 13 de agosto de 2017 para las elecciones de senadores y diputados nacionales (PASO).

Después de las respectivas presentaciones judiciales de ambas fuerzas políticas y de conocer sus fundamentos, el Tribunal Electoral provincial se expidió este jueves y, de acuerdo a su entender “no advierte que el tema pueda inducir a error al votante por lo que, aún cuando el impugnante pueda, razonablemente, haberse sentido autorizado a formalizar la impugnación, corresponde no hacer lugar a la misma, lo que así se resuelve”.

Además desde la autoridad electoral argumentaron que “sin desconocer desde el purismo jurídicopolítico, pueda resultar, como mínimo, desafortunado el uso de igual nombre que el adoptado con anterioridad por una lista de agrupación diferente, éste Tribunal entiende que la resolución a tomar debe pasar por el prisma de asegurar al ciudadano el derecho de emitir el voto sin posibilidad de ser inducido a error en su voluntad y decisión”.

En esa línea, el Tribunal Electoral manifestó que “debe ponerse de resalto que no se trata de la reiteración de nombre de dos alianzas, sino de una de ellas con la de una lista de la otra, claro está, con 2 (dos) años de diferencia, resultando evidente que esa lista era identificada masivamente como frente Todos”.

Martín Turcumán, líder de ADN y referente del frente "San Juan Primero) sostuvo al ser consultado por DIARIO DE CUYO que “bajo ningún punto de vista teníamos la intención de confundir al electorado ni mucho menos”. Y continuó diciendo que “entiendo que esto ha sido una situación desafortunada al elegir nuestro nombre, nadie recordó que lo haya usada otra lista”.

Para finalizar, el precandidato a gobernador agregó que “lo cierto es que no es algo tan trascendente, los nombres no hacen a los frentes y la gente no va a confundir ni candidatos ni propuestas".