El 16 de diciembre último, el presidente de Dignidad Ciudadana (DC) Gustavo Fernández, se presentó en la Justicia para pedirle que se expida sobre la tercera candidatura al hilo del gobernador Sergio Uñac, a pesar de que el mandatario aún no confirmaba si se postularía o no. Según Fernández, la necesidad de tener claridad sobre el escenario electoral y el futuro del Gobernador, radica en que las distintas declaraciones que ha expresado el mandatario indican que sí se presentará a un tercer mandato. Esta mañana, la titular del séptimo juzgado Civil, Vilma Emilce Balmaceda, rechazó “in límine” el planteo, básicamente, al entender que es un conflicto que lo debe resolver el Tribunal Electoral de la provincia.

Fernández y todo Juntos por el Cambio entienden que la reforma de la Constitución que se hizo en la gestión de José Luis Gioja para permitir los terceros mandatos de manera consecutiva, no habilita a Uñac a presentarse nuevamente, ya que fue parte de la fórmula que encabezó Gioja en su tercer mandato, desde 2011 a 2015. En ese período de Gobierno, Uñac fue Vicegobernador del hoy diputado nacional y la oposición entiende que debe contarse ese, como el primer período de Gobierno. Desde el oficialismo aseguran que ese punto está zanjado porque el vice no forma parte del Ejecutivo, dado que es la cabeza del Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse equiparable al del mandatario provincial. Es más, en el Justicialismo hacen hincapié en que son cargos diferentes y que es imposible aplicar el término reelección a dos puestos distintos, además de que la propia carta magna no dice nada sobre considerar el rol de vice de forma igual que el de Gobernador, entre otras definiciones.

La expresión “in límine” se emplea para expresar el rechazo de una demanda, o recurso, cuando ni siquiera se admite discusión, por no ajustarse a derecho. Según fuentes judiciales, la jueza rechazó el planteo porque entendió que es el Tribunal Electoral el que debe resolverlo. Ese tribunal define las aptitudes o restricciones que rigen sobre un ciudadano que pretende ser candidato.