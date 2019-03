Abarrotados. Históricamente los Juzgados de Paz, que intervienen en ejecuciones fiscales, se han visto colapsados por los expedientes que remite Rentas a través de la Fiscalía de Estado.



En Fiscalía de Estado, órgano encargado de iniciar las acciones legales para el cobro de las deudas, no recuerdan una cifra tan elevada de demandas fiscales iniciadas por Rentas. Para este periodo, el ente recaudador envió a ejecutar poco más de 65 mil expedientes de morosos en los impuestos Inmobiliario, Automotor e Ingresos Brutos. La cifra también llamó la atención en la Justicia y desencadenó una serie de contactos entre representantes de ambos poderes para cambiar el mecanismo y que los expedientes no sobrepasen la capacidad de los juzgados de Paz, que tienen a cargo los juicios de cobro. El monto a percibir por Rentas, a través de la vía judicial, también es abultado, ya que alcanza los 449 millones de pesos, de los cuales, fuentes calificadas calcularon que el 95 por ciento se termina cobrando. El resto no se embolsa porque en algunos casos el deudor falleció o el derecho al cobro sobrepasó los cinco años, límite de la prescripción de la deuda.



Que Rentas active el mecanismo judicial para recaudar lo que deben los morosos no es nuevo y ocurre todos los años. El organismo lleva adelante un relevamiento interno para determinar qué vencimientos están por prescribir y cuales están en condiciones de ser ejecutados, lo que ocurre en el momento en el que el contribuyente no paga el impuesto correspondiente. Previo a enviar la ejecución fiscal, Rentas promueve una serie medidas administrativas para lograr la cancelación del tributo, como notificaciones, intimaciones y hasta hacer público la lista de morosos. Si el contribuyente hace caso omiso a las embestidas, recién ahí concurre al último recurso que es solicitarle a Fiscalía de Estado que lleve adelante la ejecución vía judicial. En promedio, los expedientes que Rentas envía anualmente a Fiscalía rondan entre los 25 mil y los 40 mil, incluso desde el órgano que conduce Jorge Alvo, recordaron que en 2018 la cifra fue de 47 mil causas. El año en el que más carpetas tuvieron fue en 2010 cuando el número llegó a 50 mil. Ahora, con los expedientes adeudados por Inmobiliario, Automotor e Ingresos Brutos de 2014, 2015, 2016 y 2017, la cifra llegó al récord de 65.198.



Desde el Gobierno indicaron que la suba en el promedio anual se debe al impacto de la crisis económica nacional, ya que los contribuyentes destinan sus recursos a otras prioridades, dejando de lado el pago de impuestos. Lo que tiene a cobrar el Ejecutivo no es menor, ya que con los 449 millones de pesos a cobrarle a los morosos se pueden desarrollar la construcción, refacción y ampliación de 30 escuelas, como la Agrotécnica de Jáchal. El pago de los tributos es una obligación de todos los contribuyentes.



La cantidad de ese tipo de expedientes que año a año ingresan a los juzgados representan un verdadero dolor de cabeza para el Poder Judicial. El elevado número hacía colapsar el servicio de justicia en los juzgados de Paz que intervenían, ya que ralentizaba los fallos sobre otros temas. Por eso, la Corte decidió que sólo tres juzgados traten todas las ejecuciones fiscales que se tramitan en el Gran San Juan a través de un sistema de gestión asociada (Ver Recuadro).



La situación provocó que el presidente de la Corte, Guillermo De Sanctis, se refiriera al tema en el inicio del año judicial, donde le dijo al Fiscal de Estado que el envío de causas se haga parcialmente durante el año.

Inmobiliario

25.885 Es la cantidad de ejecuciones que Rentas envió a Fiscalía de Estado para su cobro judicial. El monto por ese impuesto supera los 130 millones de pesos.

Ingresos Brutos

5.720 Es la cantidad de expedientes adeudados desde 2014 al 2017. La suma del impuesto representa un total de 43,6 millones de pesos.

Automotor

33.593 Es el impuesto que más expedientes adeudados tiene Rentas y que ya envió para su ejecución. El Estado tiene por cobrar 274 millones de pesos.

Gestión asociada para tres juzgados



La Corte de Justicia dispuso que tres juzgados de Paz de la Capital trabajen directamente en las ejecuciones de Rentas a través de un nuevo sistema: el de Gestión Asociada. El cuerpo de magistrados tendrá una sola mesa de entrada y los colaboradores confeccionarán cada uno de los expedientes para luego remitirlos para que los jueces dictaminen. Se espera que el sistema comience a trabajar la próxima semana, luego de que la Corte emita una acordada. Los juzgados a cargo de esa tarea son el Primer Juzgado de Paz, a cargo de Marta González Bautista; el Cuarto, de Alejandra Dománico, y el Sexto, de Antonio Gaitano, todos de Capital. Desde ayer que los tres magistrados cuentan con nuevas oficinas ubicadas frente al edificio del Correo.