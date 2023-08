La conducción de UDAP está debutando en las reuniones paritarias y unas diferencias en el último plenario sacó a la luz que las cosas parecen no estar tan bien puertas adentro del gremio docente con más afiliados en San Juan.

¿Qué pasó? Antes de entrar a la reunión ayer en la tarde, la secretaria General, Patricia Quiroga, reveló un problema

"Durante el plenario de este martes tuvimos un problemita", fueron las primeras palabras de la sindicalista, quien agregó que "cuando hicimos los mandatos le pregunté a mi Adjunto (Damián Ocampo) cómo fueron los cómputos y hubo un rechazo del 60 por ciento entre afiliados y no afiliados. Luego, en la paritaria anterior, contamos la cantidad de afiliados y ellos aceptaron la propuesta oficial, sin embargo hoy decidimos ver si únicamente íbamos a contabilizar a los afiliados o también a los no afiliados. Por amplia mayoría salió tener en cuenta la decisión de los afiliados y nos quedábamos con lo que dijimos en la paritaria, pero después de que votaron se acercó la secretaria gremial hasta nuestra mesa y nos dijo que el dato era erróneo, ya que no habían aceptado los afiliados".

"Quiero creer que hubo un error y que llegaron a destiempo los mandatos, pero igual la secretaria gremial me lo podría haber dicho antes", expresó Patricia Quiroga. Luego,detalló que "estuvimos hasta las 14 en el plenario y finalmente me facultaron para decidir los pasos a seguir, si aceptamos o no la oferta del Gobierno. Ahora tengo que definirlo con el secretariado, pero a pesar de que yo quiero aceptar, no puedo hacerlo por respetar lo que eligieron ellos".

Pero para entender la dimensión del conflicto, hubo unos audios que trascendieron entre Quiroga y Ocampo donde el tono de la conversación es muy clarito: Ocampo acusa de "mentirosa" a Quiroga, y la secretaria General le retruca con que es "un caradura". Lo que se reprochan es cómo manejaron los resultados de los mandatos docentes durante el plenario.

LOS AUDIOS QUE TRASCENDIERON A LOS MEDIOS