Tras el histórico y masivo apagón que sufrió el país el 16 de junio del año pasado, el Entre Provincial Regulador de la Electricidad local (EPRE) dispuso una sanción contra Energía San Juan que implica una bonificación a todos los usuarios que se vieron afectados en la provincia. Desde la compañía distribuidora se opusieron, ya que aseguraron que no tuvieron responsabilidad en los factores que desencadenaron el corte y destacaron que el castigo implica un impacto millonario contra sus cuentas. Así, el área legal acudió al Juzgado Contencioso Administrativo para frenar la multa, pero la jueza Adriana Tettamanti no le hizo lugar a la medida cautelar. Si bien la empresa puede apelar, dicha medida no tiene efectos suspensivos, por lo que la firma debe ir haciendo números para realizar la compensación, indicaron fuentes judiciales.

La cautelar fue la primera embestida de Energía San Juan, ya que había presentado una demanda para anular la resolución 554 de este año del EPRE. La magistrada rechazó el pedido de suspensión de la sanción, pero dejó aclarado que eso no implica adelantar criterio sobre la cuestión de fondo, es decir, el planteo de nulidad. Así las cosas, la distribuidora de electricidad debe ir haciendo las cuentas para bonificar a todos los usuarios que padecieron el masivo apagón, de acuerdo a una fórmula que le indicó el ente regulador. En ese marco, se verá cuánto tiempo le lleva a la compañía hacer el cálculo, si le pide una prórroga o entra en un marco de negociación con el EPRE para efectivizar la compensación o, según fuentes del sector, si dilata los plazos hasta que la jueza resuelva la nulidad, por lo que, en ese caso, el ente regulador podría pedir la ejecución de la sentencia sobre el rechazo a la cautelar.

De acuerdo a las fuentes, Energía San Juan planteó que no se le puede achacar responsabilidad por el colapso total del Sistema Argentino de Interconexión (Sadi) del 16 de junio de 2019, ya que se trató de una situación de fuerza mayor. Inclusive, indicaron que, de acuerdo a informes nacionales, hubo fallas en una línea de 500 kV de la empresa transportista Transener en el Noreste Argentino (NEA), entre otros problemas.

No obstante, Tettamanti basó su negativa a la cautelar en que Energía San Juan no agotó la vía administrativa, ya que no pidió la suspensión de la sanción ante el EPRE. Además, que los argumentos del planteo son iguales a la de la demanda, lo que implicaría analizar la cuestión de fondo y adelantar criterio, sumado a que la magistrada entendió que la resolución del organismo de control reviste de interés público, dijeron las fuentes.