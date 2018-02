Por estas horas, en Sarmiento no se habla de otra cosa que no sean los audios del concejal del oficialismo Pablo Fernando Campillay. En el departamento se armó revuelo después de que salieran a la luz los mensajes de voz del edil, en los que se expresa de una polémica manera.

Según trascendió, Campillay mandó los audios a un grupo de WhatsApp que tiene con amigos mientras vacacionaba en la Costa argentina. "Playa, Mar del Plata es vida, allá es pobreza. No van a comparar nunca, pero nunca. Me dan lástima los culiad* que no pueden venirse a pasar unos días, si hay que gastar 40 mil pesos y listo", dice con tono sobrador y despectivo.

Después, en otro mensaje, vuelve a ostentar su viaje: "Ya está lista la pesca para mañana. Pobreza nada. Diez kilómetros adentro del mar nos vamos a meter", dice, y luego se dirige a, aparentemente, uno de los integrantes del grupo: "Esto es pesca culiad*, pobre".

Para terminar, en un tercer mensaje arranca diciendo: "Qué dice la pobreza del Barrio Patiño". Y remata: "Pobres, qué dicen los secos, mugres".

Los audios se volvieron virales rápidamente y al concejal no le quedó otra que salir a dar explicaciones. Así, en su cuenta de Facebook, Campillay pidió disculpas. "La verdad mi disculpa por lo que sucedió con el audio de un grupo de amigos que siempre nos jodemos, toda la vida nos hemos jodido. Lamentablemente una persona del grupo sacó todo", escribió.

"La gente que me conoce sabe que yo vengo de abajo con una humildad enorme, jamás nadie me regaló nada, y si tengo que explicar todo en donde sea lo haré", expuso también en su posteo.

