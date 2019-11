Limpieza. Rivadavia cuenta con un gran número de personal contratado, unos 1.200, apuntados a varios servicios como la limpieza de los espacios verdes. Martín buscar completar el área de Control de Gestión en los próximos cuatro años.





Con el objetivo de hacer más eficiente el municipio y contar con un área con la que se pueda controlar el gasto, el personal, los servicios y las movilidades, el intendente de Rivadavía, Fabián Martín, creará la Secretaría de Control de Gestión. La misma comenzará a funcionar en el nuevo periodo de gestión que arranca el 10 de diciembre, empezará por etapas y se sumará a las otras tres secretarías con las que cuenta el municipio. Según explicó el jefe comunal, la nueva dependencia no requerirá un desembolso extra de fondos, excepto el cargo del titular, dado que el personal necesario surgirá de agentes que ya trabajan en la comuna. Además, la flamante repartición quedará plasmada en una norma municipal, para que el futuro intendente ya cuente con esa herramienta de control interno. Dentro de los cambios, Martín impulsará una descentralización administrativa del municipio con la división del departamento en cuatro zonas, en las que cada una tendrá un encargado y un lugar en el que los vecinos puedan hacer todos los trámites que hoy se realizan en el edificio municipal.



Sobre los motivos que lo llevaron a generar la Secretaría de Control de Gestión, el intendente explicó que Rivadavia hoy “funciona bien sin que haya mayores controles, más que el ojo del intendente o de algunos funcionarios, pero queremos llevar estadísticas y tener información para poder mejorar en lo que hace al control del recurso”.



Así, explicó que la comuna cuenta hoy con unos 1.500 empleados, entre contratados y planta permanente; unas 45 movilidades entre camiones compactadores, combis y patrulleros comunales, con un número similar de choferes; unas 40 áreas internas en la comuna, por lo que se hace difícil llevar un control de todas las reparticiones, de los gastos y del personal. De esa manera, la nueva secretaría estará dividida en seis áreas: de recursos humanos, movilidades, servicios, gastos, descentralización y modernización. La primera es una de las más críticas. Según Martín, “hoy existe el área de recursos humanos, pero no la de control del personal, por lo que, con un municipio tan grande, que atiende a unos 107 mil vecinos, no es fácil verificar que cada empleado esté en su puesto de trabajo”. Un ejemplo de eso es que hoy un agente que no trabaja en el edificio municipal firma una planilla a la hora de ingreso y a la salida y recibe un control de sus tareas una vez a la semana. En el caso de las movilidades, “se requiere hacer el mantenimiento, vigilar que cada chofer tenga su carné al día y cumpla con sus tareas”.



Por otro lado, en gastos destacó que “hay veces que adquirimos productos que son menos necesarios que otros. Con esto vamos a poder tener un control de insumos y seremos más eficientes”.