Luego de que la provincia les confirmara a los intendentes que les girará fondos para que entreguen un bono de 4.000 pesos a sus empleados de planta permanente, los jefes comunales del Gran San Juan retomaron los cálculos para determinar si existen recursos para sus contratados. Quien hizo punta fue Rivadavia. El intendente Fabián Martín confirmó que entregará un adelanto de recursos a sus becados y contratados a cuenta del futuro aumento salarial y que dicho incremento rondará el 20 por ciento. Por otra parte, sus pares de Chimbas, Fabián Gramajo; y de Santa Lucía, Juan José Orrego, no descartaron plegarse a la medida. Mientras que en los municipios de Rawson y Capital que conducen Rubén García y Emilio Baistrocchi, respectivamente, dijeron que por ahora no tienen contemplado el adelanto de dinero, aunque no descartaron que a futuro lo hagan.

Según indicaron fuentes calificadas, la posibilidad de dar un incremento a los agentes contratados fue tema de discusión de la reunión que tuvo el lunes el gobernador Sergio Uñac con los intendentes. Dichas fuentes explicaron que, como la provincia girará todos los recursos necesarios para que las comunas hagan frente al bono de 3.000 pesos de febrero, a lo que se le sumará 1.000 pesos en marzo, y como los intendentes ya habían previsto desembolsar la mitad de dichos recursos, habría fondos disponibles para atender un incremento a los contratados. Si bien se planteó como una posibilidad, la propuesta no quedó firme, por lo que cada intendente definirá lo más conveniente.

Así, Martín confirmó que dará un incremento a sus contratados a cuenta del futuro arreglo salarial. Entre becarios y contratados, Rivadavia cuenta con 1.116 agentes y según indicó el intendente "el costo estimado de la suba será de 12 millones de pesos". A su vez, dijo que el adelanto rondará el 20 por ciento a lo que percibe cada trabajador y que "será en un solo pago, con la liquidación de febrero", esto es, a fin de mes.

Por su parte, desde Chimbas, que tiene unos 450 contratados, indicaron que Gramajo tiene la medida en estudio y no está descartada. En el caso de Santa Lucía, el intendente Orrego manifestó en un comunicado que "estamos considerando la posibilidad de entregar un adelanto a los contratados", aunque no dio mayores detalles y no quisieron responder respecto de la cantidad de empleados en esta modalidad. El coordinador de gabinete de Rawson, Cristian Agudo, apuntó que "en principio, no habrá un adelanto porque en marzo está prevista una actualización para los 250 contratos". Mientras que el secretario de Hacienda de Capital, Sebastián Pacheco, sostuvo algo similar al indicar que "el aumento está programado para el mes que viene, una vez definida la paritaria de los municipales". La comuna que conduce Baistrocchi tiene unos 1.000 contratos.

Fondos

245

Son los millones de pesos estimados que se desembolsarán en 2 meses por la entrega del bono a estatales y municipales.

Mecanismo

La provincia confirmó el lunes que hará un adelanto de fondos de coparticipación para que cada uno de los 19 municipios pueda entregar un bono de 4.000 pesos en dos veces.