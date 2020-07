El reclamo por adicionales salariales que hizo el abogado y empleado de planta de Rivadavia, Dante Robles, viene de larga data, ya que en noviembre de 2009 había acudido a la Justicia. En la actualidad, el demandante es asesor en la Secretaría de Gobierno de la gestión del intendente Fabián Martín y, como obtuvo una sentencia favorable, se encuentra en plena etapa para cobrar, al menos, 3,1 millones de pesos. En el medio de la disputa legal, sobre todo con Juan De la Cruz Córdoba, quien ha venido representando a la comuna, Robles planteó el incumplimiento del fallo, por lo que la titular del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, le fijó una sanción económica de 300 pesos diarios al municipio, que a la fecha debe rondar un total de 100 mil pesos y que, hasta el momento, no ha sido levantada, indicaron fuentes calificadas.

La situación de Robles es llamativa porque si bien entabló la demanda hace casi 11 años, se ha visto enfrascado en un duro pleito con el área Legal de la actual administración, a la que ha venido apoyando y de la cual es funcionario. El abogado tiene un puesto efectivo de asesor Letrado del Concejo Deliberante rivadaviense, pero el exintendente Elías Álvarez lo desplazó del cargo y desde 2008 pidió que le reconocieran los adicionales por "dedicación funcional", "gastos de representación" y "permanencia en categoría". Ante la falta de una respuesta en sede administrativa, en noviembre del año siguiente presentó la demanda.

Robles tuvo un primer fallo en contra en diciembre de 2010, pero la Sala II de la Cámara Civil lo revirtió en noviembre de 2012. Fue así que la jueza Tettamanti, en julio de 2017, sacó una nueva resolución en la que le hizo lugar a su planteo, la cual quedó firme.

A partir de ahí empezó la fase de ejecución de sentencia, es decir, realizar los pasos para que se cumpla el fallo judicial que, en este caso, es el cobro de los adicionales a través de la presentación de la planilla de liquidación. Pero desde entonces se sucedieron distintos rechazos (impugnaciones) entre los representantes del municipio y del propio Robles a las planillas que presentaba cada uno. Es decir, cada parte esgrimía la liquidación que consideraba conveniente y cuestionaba la del rival debido a la diferencia de montos. Y no sólo eso, sino que desde la comuna hicieron planteos para que se reviera la sentencia, los que fueron denegados y se dieron un sinfín de audiencias conciliatorias que fracasaron.

La jueza admitió parte de la liquidación presentada por Robles.

Tras esos vaivenes, Robles denunció el incumplimiento de la resolución, por lo que la titular del Contencioso Administrativo, en base a las pruebas del expediente, le aplicó al municipio los llamados astreintes. Estos son sanciones económicas que se fijan por día hábil. En este caso fueron 300 pesos diarios, que comenzaron a correr desde julio del año pasado y la multa, hasta el momento, no ha sido levantada, indicaron las fuentes.

Pero la disputa por la liquidación sigue y llegó al punto que la planilla presentada por Robles fue aceptada "parcialmente" la semana pasada por la magistrada, ya que le dio el OK al reclamo por 3,1 millones de pesos por dos adicionales (contando 77 meses) y quedó pendiente el de "permanencia en categoría", el cual será definido por una perito debido a las distintas diferencias planteadas por las partes. No fue lo único, ya que Tettamanti les pidió a ambos protagonistas que eviten acciones que sean dilatorias para el proceso debido a los sucesivos planteos. En esa puja, Robles señaló que el rol de Córdoba como concejal electo es incompatible con el de abogado del municipio. Sin embargo, la jueza destacó que este último tiene una remuneración como legislador municipal y que no percibe un salario "permanente y periódico" como apoderado de la comuna, por lo que no se da tal incompatibilidad.

Coparticipación municipal

Debido a una interpretación errónea, en la tapa de la edición del lunes se consignó que el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, había señalado que los municipios "han perdido el 39 por ciento de recursos respecto de lo que habíamos programado" en el transcurso del primer semestre del año.

En realidad, la información que se desprende de los números es que los fondos que han recibido las comunas representan, hasta el momento, el 39 por ciento de la totalidad del dinero que la cartera de Hacienda previó transferirles para todo este año.