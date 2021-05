"Estoy trabajando para ser candidato a intendente en 2023. Producción y Trabajo se lo merece porque tiene mucha influencia en Capital y nunca ha tenido candidato propio". Con esa frase, Guido Romero confirmó lo que trascendió de la principal fuerza opositora de la provincia: que buscan una figura propia que le pueda competir a Rodolfo Colombo, de Actuar, en la Ciudad, de cara a las próximas elecciones generales. Incluso, Romero aseguró que el líder de la fuerza y del frente Con Vos, Marcelo Orrego, conoce de sus intenciones y que lo apoya. Por otro lado, si bien se trataría de una interna en la que habría competencia, aseguró que con Colombo "no hay rispideces", ya que la idea es fortalecer el espacio en un distrito que muchas veces les ha sido esquivo. En esa línea se expresó el intendente de Rivadavia y uno de los líderes de PyT, Fabián Martín, al indicar que "tenemos que salir a reforzar la tarea que viene haciendo Colombo y el Frente Con Vos en Capital".

Según trascendió, la decisión del partido opositor radica en que Colombo ha tenido cuatro intentos para hacerse de la comuna capitalina y nunca lo logró. Pese a las versiones que nacen en PyT y de admitir micrófono en mano que están buscando potenciar el espacio en ese distrito, dicen que no quieren dejarlo de lado. Es más, ayer, en el programa Demasiada Información de Radio Sarmiento, Martín confirmó esa postura al manifestar que "hay que reforzar la tarea de Actuar", pero aclaró que "de ninguna manera podemos pretender crecer pensando en destronar a alguien o reemplazarlo". Además, dijo que desde el partido "no queremos salir a dividir. En todo caso, es para sumar. No queremos suplantar a un socio político con quien tenemos una gran relación". Sobre Romero, dijo que "es un gran dirigente, con base política e intelectual, pero hay que sumarlo".

Por su parte, Romero fue más allá al aclarar que la intención de Producción y Trabajo y el frente Con Vos es "ser gobierno provincial y, para lograr eso, es muy importante ganar en Capital, con el aporte de todos los recursos y todos los partidos que confluyen en el frente". Incluso el dirigente, buscó no confrontar con Colombo al indicar que "no creo que deba dar un paso al costado. Es un dirigente muy importante, con un equipo que trabaja bien y que ocupan cargos importantes dentro de nuestro espacio. Lo que menos necesitamos es que las figuras den un paso al costado, creo que todos debemos trabajar. Después vemos donde nos ubicamos".

Romero sí dejó en claro que PyT debe presentar candidatos propios para competir en Capital al manifestar que, históricamente, "hubo un relajamiento del partido en no trabajar para tener nuestros candidatos para la intendencia. Eso tiene que cambiar, sea quien sea el candidato".Este medio intentó hablar con Colombo, pero no respondió los llamados.

Críticas a Baistrocchi



Guido Romero no dudó en golpear al actual intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, quien en el programa A todo o nada sostuvo que "Orrego buscar nacionalizar el comicio porque tiene nula gestión". El dirigente de Capital apuntó al jefe comunal al indicar que el comicio que viene "es de estricto corte nacional porque se eligen diputados nacionales", mientras que fue crítico al indicar que "quien tiene nula gestión es el intendente. Transcurrido un año y medio, su caballito de batalla es la pavimentación y arreglo de unos 500 metros de la calle Urquiza".