Mientras pasan las horas, siguen oyéndose opiniones en torno al documento en el que referentes del Frente para la Victoria, entre ellos el legislador José Luis Gioja, firmaron pidiendo el juicio político para el presidente Macri. Quien habló ahora, en el programa de radio Sarmiento Diario de Mediodía, fue el diputado provincial Rubén Uñac, quien aseguró: “Yo no hubiera firmado eso, son medidas extremas”.

“La verdad es que no estoy en condiciones de hacer un juicio de valor sobre las iniciativas de cada legislador. El gobierno nacional tiene problemas, ha cometido errores que debe solucionarlos porque afectan a la gente. En mi opinión, desde la oposición debemos controlar, como parte del Congreso, y contribuir a encontrar el rumbo a las problemáticas que tenemos en la actualidad. Me parece que hay temas que están en manos de la Justicia, no debemos interferir”, afirmó el funcionario.

Y sostuvo que “yo no hubiera firmado, son medidas extremas que se dan en otra situación. No sé cuál ha sido la motivación, pero cada legislador al momento de firmar o plasmar alguna idea tiene alguna motivación. Entiendo que ha sido una iniciativa de legisladores, en el caso de José Luis Gioja lo ha hecho como legislador nacional y no como presidente del PJ, desde ese lugar lo hubiera conversado”.

Por otra parte, afirmó que Gioja “no conversó con el Gobernador antes de firmar”. Y opinó que “a un gobierno provincial le conviene mas tener un bloque unido al momento de definir políticas, pero no necesariamente todos coinciden conmigo o con el gobierno provincial”.

A la vez que aseguró: “No creo que haya un quiebre en la relación de Gioja y el gobernador. Me parece que deberán conversar y si hay cosas que no están claras se van a aclarar. Nosotros nunca apostamos al quiebre, siempre a la unidad”.