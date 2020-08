El llamado a elecciones internas, con el objetivo de producir una renovación dentro del bloquismo, dejó al descubierto un quiebre dentro del partido: la relación está en el freezer entre la presidente Graciela Caselles y Luis Rueda, al frente de la Convención. Así lo definió este último al confirmar que hace diez días que viene buscando hablar con la titular de la fuerza política, pero no ha tenido suerte. En ese marco, Rueda fue categórico al manifestar que "no hay intención de diálogo", por lo que "el diálogo con Caselles está roto". La dura definición del bloquista no fue la única, ya que destacó que la actual diputada nacional "se niega a llevar adelante las reuniones. Lo único que hace es poner excusas, pero no da explicaciones". La ruptura entre ambos referentes se dio luego de que un sector aliado a Rueda la pidiera a la Justicia Federal que anule la suspensión de la renovación de autoridades y que intimara a Caselles a llamar al Comité Central para disparar el cronograma electoral.

Si bien ya se vislumbraba un distanciamiento entre las máximas autoridades del partido de la estrella, es la primera vez que Rueda se refiere públicamente a un quiebre en la relación con Caselles. Anteriormente, ambos sectores tuvieron diferencias, pero siempre los referentes se mostraron abiertos al diálogo, situación que ahora es nula.

Lo que disparó la puja fue la falta de convocatoria a las elecciones para la renovación de cargos que se tiene que dar este año. Dicho llamado fue suspendido por la mesa directiva del bloquismo, que conduce Caselles, aduciendo que la situación de pandemia que viene el país y la provincia producto del coronavirus, no permite las reuniones masivas de personas. Esa decisión se dio justo en la fecha límite que establece la carta orgánica partidaria para hacer el llamado, que para este periodo, fue el 27 de julio pasado. Además de suspender la convocatoria electoral, el cuerpo definió la creación de una comisión de seguimiento de la situación sanitaria, la que debía juntarse, como máximo, cada 15 días para evaluar si están dadas las condiciones para iniciar el proceso que desemboca en el comicio interno. Desde el sector de Rueda indicaron que dicha decisión debió ser ratificada por el Comité Central, órgano que si recibió el OK del Comité Covid-19 de la provincia para llevar adelante la reunión. Por eso, y porque después de 15 días no se reunió la comisión de seguimiento, Alejandro Bravo, delegado por Capital, hizo una presentación en la Justicia Federal con competencia electoral, para que anulara la suspensión del llamado a elecciones y para denunciar el incumplimiento de la Carta Orgánica.

Tras la queja, la presidente del bloquismo aseguró que convocará la semana que viene al Comité Central para ratificar la suspensión del llamado a elecciones. Tras esas declaraciones, Rueda dijo que "lo único que pido es que, por lo menos, se debata la situación y, así, podamos tener un cronograma electoral tentativo. Lo que queremos es que se vayan preparando las elecciones para cuando estemos habilitados". Incluso, el dirigente indicó que la reunión del Comité Central no necesariamente debe ser presencial, ya que puede ser virtual, como lo hicieron otros partidos, como el PJ.