La salida de Andrés Rupcic de la Secretaría de la Gestión Pública había sido intempestiva y ayer salió a la luz el motivo de por qué lo echó el gobernador Sergio Uñac. El diario La Nación reveló que, a punto de partir un vuelo a San Juan, una persona le entregó una caja al piloto del avión de la provincia para que se la llevara al entonces funcionario, pero el escáner del aeropuerto bonaerense dejó al descubierto que había fajos con dólares: 20 mil según algunas constancias y 50 mil de acuerdo a las fuentes del matutino. Tras el escándalo, Rupcic habló y reconoció que la persona que mandó la caja a su nombre es Juan Manuel Quiroga, un familiar lejano que quería poner en marcha su empresa, a quien "le hice un favor para traer documentación, pero nunca me dijo que había plata". Ante la sospecha de dinero de la corrupción, como una coima o para terciar en licitaciones para favorecer a la compañía, el exsecretario negó "absolutamente" tal destino y resaltó que fue "una irresponsabilidad de mi parte poner en riesgo y dejar mal parado al Gobierno. Fue una torpeza muy grande".

El exfuncionario dijo que el dinero totalizaba 20 mil dólares e indicó que conoce el monto porque, en primer lugar, "está en la causa". En la nota de La Nación, Quiroga fue detenido el 28 de julio tras tratar de meter la plata y en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón declaró que la caja contenía esa suma, dado que había sacado ese importe de la cuenta que la empresa tiene en el Banco Galicia. Además, Rupcic manifestó que ese monto "fue el que me dijo" luego de que estallara el caso. No obstante, el diario porteño remarcó que cuatro fuentes habían indicado que se trataba de 50 mil dólares.

Rupcic expresó que "entiendo que era para una inversión de esta persona en San Juan para poner en marcha una empresa. Necesitaba traer ese dinero y, como estaba la pandemia, no podía obtener el CUIT rápidamente, por lo que no podía abrir la cuenta bancaria y necesitaba urgente esa plata acá. Ese fue el motivo por el cual envió el dinero". No obstante, el exfuncionario resaltó que "no sabía que iba a mandar la plata. Simplemente accedí a una gestión para traer documentación. Apenas me enteré de lo que estaba pasando, le avisé al Gobernador, quien me desplazó del cargo, como corresponde".

De acuerdo a La Nación, Quiroga tiene el 50 por ciento de las acciones de Sap Energía SAS y Rupcic aseguró que no tiene "ninguna participación" en la compañía, al igual que resaltó que "no tengo nada que ver" con que la plata fuera como un favor para licitaciones. Además, destacó que "en el Gobierno no sabían absolutamente nada".

El exfuncionario indicó que está "absolutamente arrepentido" de haber hecho ese favor a su pariente lejano. "Siento que los he defraudado", dijo en referencia a Uñac y al vice Roberto Gattoni. También manifestó que "estoy tranquilo porque, más allá de haber cometido esa torpeza, no he incurrido en ningún delito". Inclusive, expresó que tiene entendido que a Quiroga le habrían dictado la falta de mérito en la Justicia, por lo que esa causa "estaría resuelta".



Renuncia de Frías

Héctor Frías había llegado a ocupar la Secretaría de la Gestión Pública tras la salida de Andrés Rupcic, pero dio un paso al costado y dejó el cargo. Según indicaron fuentes oficiales, la partida del funcionario se debió a problemas de salud. Así, en menos de dos meses, el cargo quedó nuevamente vacante.