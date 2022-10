El gobernador Sergio Uñac, junto con el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino, tuvo una reunión clave con el titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta. El objetivo del encuentro, además de avanzar para concretar obras a corto plazo, fue para que un proyecto, que debe ser financiado por la administración central, esté incluido en el presupuesto nacional 2023. Se trata de la transformación en autopista de un tramo de la Ruta 20, Acceso Este, comprendido entre la Avenida Circunvalación y el Monumento al Gaucho, Santa Lucía, central para la edificación de la nueva Terminal. La gestión uñaquista busca obtener el OK nacional para que la obra se inicie en 2023. Incluso, el interés es tan alto que propuso afrontar los gastos si el proyecto no es incorporado en el presupuesto que comenzará a ser debatido en la Cámara de Diputados de la Nación. El ofrecimiento fue confirmado por Ortiz Andino, quien indicó que si Nación "no lograra incorporar ese proyecto en el presupuesto, hemos indicado que estamos dispuestos a que se financie con recursos locales y que Nación los devuelva con el presupuesto de otro año, en 2024". En esa línea, el funcionario indicó que esa propuesta fue plasmada por escrito, con la intención de que se transforme en un acuerdo a firmar con Nación.

No es la primera vez que la gestión uñaquista financia tareas nacionales desde sus arcas. El antecedente más próximo es el de la obra de la Ruta 40 Norte entre Circunvalación y el ingreso al puente de Albardón. La gestión macrista no realizó los desembolsos necesarios para continuar con las tareas, por lo que desde la provincia decidieron afrontar los gastos para que las obras no se frenasen. Así, hubo una deuda acumulada, entre esa autopista y otras obras viales, que ascendió a los 3.300 millones de pesos, los que luego fueron cancelados por la actual gestión nacional.

En el caso del primer tramo de la Ruta 20, el ministro de Obras indicó que se estima que tendrá un costo de 2.400 millones de pesos, los que podrán ser afrontados por la provincia para su inicio en 2023, si Nación no logra incorporarlo en el presupuesto. A su vez, señaló que la incorporación de la iniciativa está en duda porque "los proyectos ejecutivos (que debe realizar Nación) no están totalmente terminados". Así, dijo que desde la provincia "les vamos a dar una mano para tenerlo lo antes posible y pueda ser incluido". Si no, San Juan dará el respaldo financiero con recursos locales.

La necesidad de contar con la ejecución de esa obra radica en que "la nueva Terminal (ubicada en el Monumento al Gaucho) y del nuevo acceso sobre Ruta 20, tienen que desarrollarse en conjunto porque no se pueden hacer por separado", dijo Ortiz Andino. Así, indicó que, "si tenemos los fondos para iniciar la terminal y por alguna razón no están los aportes para la Ruta, hemos hecho el ofrecimiento para que la provincia financie las tareas y se puedan realizar juntas" durante el 2023.

La obra sobre la Ruta 20 no fue lo único que Uñac dialogó con Arrieta. Según explicó el mandatario, también avanzaron para que "antes de fin de año se licite la Malla 340, que corresponde a las mejoras de la Ruta 141, que une San Juan con La Rioja. También tiene que estar licitado el segundo puente de Albardón; 25 kilómetros de Ruta 40, desde Talacasto hasta San Roque, y creemos que en el mes de noviembre se iniciará la obra del tramo II de la Ruta 40 Sur, entre Tres Esquinas, en Sarmiento, y el ingreso a Cochagual". Dicho tramo tiene el OK del BID y sólo resta la firma del contrato con Nación.

Pedido por subsidio a la luz

Ortiz Andino mantuvo una reunión con la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon. Según indicó el funcionario, San Juan solicitó a la administración nacional que la provincia sea incorporada al sistema de subsidios eléctricos que tiene el NOA. Esto es que de los 400 kW mensuales que están establecidos como límite sobre los cuales los domicilios reciben subsidio en la luz, se pase a 600 kW, lo que permitiría incrementar el consumo de electricidad en el verano y seguir percibiendo el beneficio nacional. Según indicó Ortiz Andino, "San Juan tiene el mismo clima que La Rioja, que tiene ese beneficio".