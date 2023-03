La Junta Electoral del frente San Juan por Todos (SJxT) rechazó ayer, por mayoría, la impugnación a la candidatura del gobernador Sergio Uñac, quien busca otro mandato, que había realizado Alberto Agüero, del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), socio político de José Luis Gioja. El planteo, que no tuvo demasiada argumentación, va en sintonía con la mirada del giojismo, dado que sostiene que el mandatario provincial pelearía por su cuarto período. Según trascendió, el organismo volteó la presentación porque no cumplió con requisitos formales que habían acordado sus representantes, entre los que se encuentran uñaquistas, bloquistas y giojistas en partes iguales. De acuerdo al reglamento de la Junta, acordado por todos sus miembros, todo escrito debe ser efectuado en formato digital, contener un número de celular (para la comunicación de una resolución) y el correo electrónico, cosas que no cumplió el PTP. Así, fue declarado inadmisible y ni siquiera se entró a analizar la cuestión de fondo, explicaron las fuentes.

Agüero había hablado con este medio y reconoció que, si bien firmó la presentación, tuvo el visto bueno de Gioja y Fabián Gramajo, intendente de Chimbas, el aliado de último momento. De esa manera, la línea interna del PJ, Lealtad Justicialista, que encabeza el giojismo, plasmó en un escrito su rechazo a una nueva candidatura de Uñac, aunque lo hizo a través de un intermediario.

La nota de Agüero "deja constancia" ante la Junta que la nueva candidatura de Uñac "se opone al artículo 175 de la Constitución provincial, que dice que un Gobernador y Vicegobernador no puede ser reelegido más de dos veces consecutivas, por lo que esta nueva postulación de su candidatura sería un cuarto período consecutivo". Si bien el planteo no lo indica en sus argumentos, el giojismo le viene contando al presidente del PJ su etapa de vice como su primer mandato, más los dos que lleva al frente del Ejecutivo provincial. Ante esos fundamentos, con los que coinciden en la oposición, en el uñaquismo vienen respondiendo que el vicegobernador es cabeza del Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse equiparable al del mandatario provincial. Es más, hacen hincapié en que son cargos diferentes y que es imposible aplicar el término reelección a dos puestos distintos, además de que la propia carta magna no dice nada sobre considerar el rol de vice de forma igual que el de gobernador, entre otras definiciones.

Sin embargo, los representantes del oficialismo en la Junta Electoral no desplegaron tal argumentación porque rechazaron la presentación porque no cumple con "las formalidades mínimas". El artículo 2, inciso b, del reglamento interno del organismo establece que "es obligatorio que, en toda presentación, se denuncie número de teléfono móvil para notificación por Whatsapp, como así también correo electrónico". Además, el artículo 8 determina que, "vencido el término de exhibición y publicación de las Subagrupaciones y listas de Candidatos, quienes interpongan alguna observación o impugnación, deberán formularlo por escrito y además, en soporte digital ante la Junta Electoral". De acuerdo a las fuentes, Agüero no dejó asentado en el escrito el número de celular, ni el mail y no hubo una presentación en forma digital. Por eso, el organismo lo declaró inadmisible formalmente, con el voto en contra de los giojistas, que quedaron en minoría.

El planteo llamó la atención por el hecho de que, si tuvo el aval de Gioja, tal como lo dijo Agüero, no haya habido un asesoramiento para cumplir, aunque sea, con los requisitos formales.