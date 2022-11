La causa contra el exdiputado nacional Eduardo Cáceres no está cerrada. Luego de que Fiscalía no acusara y el juez de Flagrancia Carlos Lima lo sobreseyera del delito de lesiones leves agravadas, su denunciante, Gimena Martinazzo, apeló la resolución, lo que fue concedido y, ahora, la Sala II de la Cámara Penal debe definir si sostiene su desvinculación o la revoca. Para ello, el o la fiscal de Cámara tiene que decidir si lleva adelante o no la acusación. Si es Silvina Gerarduzzi, se ve difícil, teniendo en cuenta que había coincidido con su par Yanina Galante en desligar al expresidente del Pro. Los otros son Daniel Galvani, quien participó en otra instancia y sostuvo la imputación, y Marcela Torres, la que no ha intervenido.

Además, fuentes judiciales recordaron que el expediente está a pasos de prescribir, es decir, a quedar en la nada por el paso del tiempo sin que exista alguna medida que interrumpa el plazo. La última fue la indagatoria, que se produjo el 4 de diciembre de 2020. Para la prescripción de una causa, se toma el máximo de la pena del delito por el que una persona es imputada. Cáceres había sido procesado por lesiones leves doblemente agravadas: por el vínculo (Martinazzo fue la pareja) y por mediar violencia de género, cuyo máximo castigo es de dos años, según lo establece el Código Penal. De esa manera, la acción penal contra el exdiputado nacional se extinguiría el próximo 4 de diciembre, indicaron las fuentes.

Cáceres había sido procesado por lesionar a Martinazzo el 23 de noviembre de 2020. El exlíder del Pro apeló y la Sala no sólo confirmó el procesamiento, sino que le agregó el agravante de que medió violencia de género, además del vínculo. Sin embargo, el expediente bajó a la fiscal Galante, quien le solicitó al magistrado Lima que lo desvincule del caso. El juez trasladó la causa a Gerarduzzi, fiscal de Cámara, para que dé su opinión, la que coincidió con Galante, por lo que dictó el sobreseimiento al contar con las dos posturas de las acusadoras.

Martinazzo apeló ese fallo y el recurso fue concedido, el cual recayó en la Sala II, la que notificará a Fiscalía para ver qué camino toma.