En marcha. Ibarra, Peñaloza y Munisaga compartieron el escenario con Aldo Pignanelli y los diputados nacionales Facundo Moyano, Horacio Alonso y Raúl Pérez. Por su parte, Massa mandó un saludo a través de un video grabado.



El frente político de Sergio Massa comenzó formalmente ayer a transitar su camino en la provincia y lo hizo con un fuerte apoyo de figuras nacionales como Facundo Moyano y Aldo Pignanelli. Los laderos del tigrense pusieron sobre el tapete sus críticas a la gestión macrista, mientras que los referentes locales Mauricio Ibarra, Carlos Munisaga y Florencia Peñaloza aprovecharon para lanzar dardos al basualdismo. “El espacio de convocatoria, amplio y plural es este y no otro”, “nosotros sí queremos gobernar San Juan” y “Basualdo está con el PRO y no comulgamos con esas propuestas”, son las frases que sonaron en dirección al senador que encabeza la principal alianza política de la oposición, lugar que planea disputar el nuevo frente.



El alineamiento de Roberto Basualdo con el macrismo forzó el quiebre en la sociedad Compromiso con San Juan y llevó a los que se sienten identificados con Massa a armar otro espacio para competir en las elecciones legislativas del próximo año. Desde entonces vienen trabajando con ese objetivo y sumando voluntades. El lanzamiento de la fuerza Somos San Juan se realizó en un hotel céntrico y estuvo encabezado por el ibarrismo y el moyanismo, representado por la diputada nacional Peñaloza. Y estuvieron presentes el resto de los socios, como el GEN, el MID, el sindicato Stotac, el de los Panaderos y el de Casinos, más concejales de Rawson, Rivadavia y Chimbas y dirigentes departamentales. Una ausencia notoria fue la de Martín Turcumán, el excandidato a Gobernador por el PRO que renunció a ese partido y viene conversando con el massismo. El exmacrista dijo que no asistió porque era un congreso del Frente Renovador y que aún no tiene nada cerrado (ver recuadro).



Luego de la presentación del frente, Ibarra se diferenció del basualdismo, al asegurar que “en las elecciones pasadas fuimos elegidos para ser oposición y no oficialismo” y aunque no lo nombró, destacó que “el espacio de convocatoria, amplio y plural es este y no otro”. Su mano derecha, el diputado Munisaga, señaló que “al país y la provincia la sacamos adelante con una actitud política que aporte y controle las decisiones del Gobierno nacional y no una que se alinee”. Por su parte, Peñaloza señaló el acercamiento de Basualdo con el macrismo y dijo que “tenemos otras convicciones a las del PRO”. A su vez, Pignanelli y Moyano dispararon contra el macrismo, entre otras definiciones (ver aparte).

Invitación y faltazo



El que pegó el faltazo en la presentación del espacio Somos San Juan fue el exdirigente del PRO Martín Turcumán. Después de haber compartido cenas y reuniones con los integrantes del nuevo frente, decidió no asistir al lanzamiento, a pesar de que fue invitado. El exmacrista se excusó manifestando que “todavía estamos en pleno proceso de conversaciones tanto con ellos como con la gente del GEN y del Bloquismo”. Aclaró que “fui convocado pero esto era un congreso del Frente Renovador que es uno de los tantos espacios con los que venimos conversando. No hay nada cerrado y estamos en pleno proceso de construcción”.



Las visitas más relevantes



FACUNDO MOYANO



El diputado nacional expresó que el primer año de Macri se destacó por abrir el diálogo entre las instituciones pero falló en materia económica. “Cambiemos empeoró todos los indicadores económicos y sociales”, remarcó. Por otra parte, criticó a la CGT por no haber sido más dura en sus reclamos contra el gobierno de Macri. Manifestó que la central obrera “merece una autocrítica” y que “ha quedado desdibujada ante algunos reclamos que deberían haber tenido una contundencia mayor. No estoy hablando de conflictos o huelgas sino de una posición más fuerte sobre respuestas que no le llegan a los trabajadores”.