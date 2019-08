Postura. Tras la reunión de los gobernadores en el CFI, Sergio Uñac resaltó que se trató de una medida "unilateral e inconsulta". Apostó al diálogo con la Nación, pero no hubo señales sino más bien críticas hacia los mandatarios.

La provincia embestirá fuerte hoy contra la Nación, ya que pedirá ante la Corte Suprema de Justicia la inmediata suspensión de los decretos que sacó el presidente Mauricio Macri sobre los impuestos a las Ganancias e IVA que implican una pérdida de 1.250 millones de pesos para las arcas locales. La presentación la hará el fiscal de Estado, Jorge Alvo, a través de una medida cautelar, que es de rápida resolución, la cual va junto a una demanda de inconstitucionalidad de dichos decretos, que es la cuestión de fondo y cuya respuesta llevará más tiempo de análisis.

San Juan no estará sola, ya que los referentes legales de otras 16 provincias seguirán el mismo camino con planteos similares. La movida se gestó por instrucción de los gobernadores, quienes se habían reunido el pasado miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y habían sacado un duro comunicado contras las medidas macristas. Los jefes territoriales no están en contra de los beneficios para los ciudadanos, pero sí cuestionaron que las provincias tengan que soportar una parte importante del costo de las iniciativas del gobierno de Cambiemos. Por eso, exigieron compensaciones y se mostraron abiertos al diálogo, aunque aclararon que si no había puentes iban a acudir a la Justicia. Como no hubo señales desde la Casa Rosada y más bien críticas, la vía judicial quedó despejada.

Los gobernadores no están en contra del fin de las medidas, pero sí que las provincias financien gran parte.

En líneas generales, el decreto 561 elevó el mínimo no imponible de Ganancias, por lo que menos contribuyentes pagarán el impuesto, ergo, ingresarán menos recursos al Estado. Como se trata de un tributo coparticipable, que se reparte entre las provincias de acuerdo a coeficientes, para San Juan representa una pérdida de 950 millones de pesos. En el caso del IVA, la resolución 567 determinó la eliminación del impuesto de 13 alimentos de la canasta básica. En el mismo sentido que Ganancias, la provincia dejará de embolsar 300 millones de pesos, de acuerdo a las cifras que brindó el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni.

Por su parte, Alvo resaltó que "si bien las medidas pueden ser beneficiosas, que sean soportadas por la Nación y no a expensas de las provincias". Además, indicó que hoy presentará la cautelar para frenar la aplicación de ambos decretos y explicó el planteo de inconstitucionalidad. El fiscal de Estado remarcó que el artículo 99 inciso 3 de la Constitución nacional establece que el Poder Ejecutivo podrá dictar decretos de necesidad de urgencia, excepto en aquellos casos que, por ejemplo, regulen materia tributaria, como lo que sucede con Ganancias e IVA. El funcionario dijo que, si así sucediese, tal resolución incurre en una nulidad absoluta e insanable. Para que una disposición así pueda tener vigencia, "sí o sí tienen que pasar por las leyes convenios, las cuales requieren la unanimidad de ambas cámaras y que luego sean ratificadas por las legislaturas", destacó.

Alvo sostiene que los decretos son inconstitucionales porque regulan materia tributaria.

El fiscal de Estado se reunirá a las 9 con sus pares en el CFI y de ahí partirán con los planteos a la Corte Suprema. No es la primera vez que San Juan y otras provincias demandan a la Nación por el tema de recursos, ya que hubo otras presentaciones, pero en las que al final no se insistieron (Ver aparte). Además, Alvo dijo que la Nación trasladó los costos a las provincias (Ver Deuda de Nación) y Gattoni agregó que "las jurisdicciones se hicieron cargo de subsidios al transporte, bajamos los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos. Todas esas cosas las hicimos con consenso y éstas las hicieron unilateralmente".



Retención de Anses

Tras un fallo de la Corte Suprema por tres provincias, San Juan demandó a la Nación por la devolución del 15 por ciento que retenía la Anses. Hubo acuerdo político y se desistió de la presentación.

Fondo del Conurbano

La gobernadora Vidal planteó la puja judicial por el Fondo del Conurbano, que afectaba a las provincias. San Juan contestó la demanda, pero hubo acuerdo político y todo quedó en la nada.

> DEUDA DE NACIÓN

El fiscal de Estado, Jorge Alvo, señaló que la Nación transfiere responsabilidades a las provincias, pero no recursos. En ese marco, mencionó la deuda en obras. La administración central tiene un saldo en rojo de unos 4 mil millones de pesos por plata que puso San Juan en rutas nacionales para no detener su ejecución y mantener los puestos de trabajo. El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, ha venido encarando las negociaciones y se ha mostrado molesto por el incumplimiento del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. De una antigua refinanciación, la Nación no pagó 880 millones de pesos. Además, el Gobierno sanjuanino sigue financiando la Ruta 40 Norte y los dos tramos de la 149 en Calingasta. Lo invertido en esos caminos supera los 2 mil millones de pesos, a lo que suman 1.300 millones de una obligación de 2016. A todo eso, el Gobierno además le computa intereses.